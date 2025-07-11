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10.07.2025, 19:35

"Яндекс.Такси" изменит стоимость поездок в Казахстане — итоги проверки

Новости Казахстана 0 913

В Казахстане завершилась проверка механизма формирования цен в сервисе "Яндекс.Такси". Аудит, проведённый антимонопольным ведомством, показал потенциальные нарушения, способные негативно сказаться как на клиентах, так и на водителях. В ответ на это компания пообещала изменить подход к ценообразованию и внести необходимые корректировки в работу платформы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Что показал аудит

Анализ системы ценообразования "Яндекс.Такси" проводился в рамках антимонопольного комплаенса, на который компанию обязали пойти регуляторы. Проверка охватила архитектуру платформы, принципы динамического и базового ценообразования, особенности расчета тарифов вблизи аэропортов и в отдаленных районах городов.

Выявленные риски:

  • Нечеткие границы городов. Из-за несоответствия виртуальных границ реальным административным линиям стоимость поездок могла необоснованно увеличиваться.

  • Скрытые надбавки. В цену добавлялись компоненты, не указанные явно в интерфейсе приложения.

  • Недостаток прозрачности. Пользователи не могли точно рассчитать стоимость поездки до её завершения.

  • Разница в цене для аэропортов. Пассажиры, вызывавшие такси из разных точек аэропорта, могли платить разную цену за аналогичную поездку.

Принятые меры

После завершения проверки часть проблем была устранена незамедлительно. По другим вопросам "Яндекс.Такси" взял на себя официальные обязательства по доработке алгоритмов.

Что уже изменено:

  • Компания полностью взяла на себя расходы по программе лояльности "Яндекс+", включая предоставляемые пользователям скидки.

Что будет реализовано в будущем:

  • В антимонопольный комплаенс внесены новые положения, обязывающие сервис предотвращать:

    • необоснованное повышение цен в периоды повышенного спроса,

    • действия, которые могут негативно повлиять на доход водителей.

Жалобы водителей и реакция компании

В рамках совещания были также рассмотрены многочисленные обращения от водителей сервиса. Среди претензий — нестабильность доходов, резкое снижение тарифов и непрозрачные условия работы. Представители "Яндекса" отчитались о ходе выполнения антимонопольных требований за первый квартал 2025 года.

По итогам обсуждений мониторинговая группа сформировала ряд рекомендаций как для "Яндекс.Такси", так и для государственных структур, участвующих в регулировании цифровых платформ.

Контроль за соблюдением продолжится

Антимонопольное агентство заявило о намерении продолжить мониторинг ситуации, чтобы убедиться в полном исполнении обязательств со стороны "Яндекс.Такси". Ведомство подчеркнуло важность прозрачности алгоритмов и недопущения дискриминации пользователей в зависимости от их местоположения или условий поездки.

Проверка подтвердила необходимость постоянного контроля над деятельностью крупных цифровых платформ, особенно когда их алгоритмы могут оказывать значительное влияние на ценообразование и рынок труда.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Неоднократно сравнивал цены на поездку в такси, между яндексом и индрайвером, почему то у яндекса всегда дороже.
11.07.2025, 03:28
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