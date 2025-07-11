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10.07.2025, 21:09

«Я спасаю конечности за 90 тысяч тенге, но живу как ученик колледжа»: честный пост врача взорвал соцсети

Новости Казахстана 0 1 131

Хирург из Казахстана поделился в соцсетях историей о тяжелом начале своей медицинской карьеры и низкой оплате труда. Его откровенность тронула тысячи пользователей, вызвав волну поддержки и обсуждений о недооцененности профессии врача, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: news.myseldon.com
Фото: news.myseldon.com

Зарплата в 90 тысяч тенге за спасенные конечности

Ангиохирург и флеболог Фархад Адылханов опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором рассказал, как в начале карьеры получал всего 90 тысяч тенге в месяц. По его словам, эта сумма абсолютно не соответствовала сложности и ответственности выполняемой им работы.

«Я спасаю конечности от ампутации, извлекаю тромбы, а получаю 90 тысяч тенге. Это было примерно $300», – вспоминает он.

Когда механик получает больше хирурга

Врач сравнил свою зарплату с расходами на ремонт автомобиля. Однажды он заплатил автомеханику почти всю месячную зарплату — около 80–90 тысяч тенге — только за установку коробки передач.

«Моя зарплата – 90 тысяч. Я отдал ее механику, а сам в это время каждый день проводил несколько операций, спасал руки и ноги людей. Почему за установку железа платят больше, чем за сохранение конечности?» – задается вопросом Адылханов.

«Каждая операция – отдельный труд, за который нужно платить»

Врач считает, что медицинский труд должен оплачиваться не фиксированной ставкой, а в зависимости от сложности и объема операций. По его мнению, за такие вмешательства, как бедренно-подколенное шунтирование, врач должен получать не меньше, чем автомеханик за замену узла в машине.

Поддержка от коллег и общественности

В комментариях под постом пользователи выразили поддержку медику. Многое писали врачи, которые признались, что также сталкиваются с выгоранием и недооценкой своего труда. Некоторые даже признались, что покинули профессию из-за унизительно низкой оплаты.

«Вы должны получать в 100 раз больше! Механик чинит железяку – её можно заменить. А руку или ногу человека – нельзя», – написала одна из подписчиц.

Также были приведены примеры из других стран. В частности, в Израиле, как отмечают комментаторы, только УЗИ щитовидной железы стоит около $700 (примерно 360 тыс. тенге), и врачи там входят в число наиболее уважаемых специалистов.

«Чем менее доступна медицина – тем выше статус врача», – считают отдельные пользователи.

Что происходит с зарплатами медиков в Казахстане

По данным Минздрава, во втором квартале 2024 года средняя заработная плата казахстанских медиков составляла:

  • Врачи – 592 300 тенге,

  • Фельдшеры – 317 000 тенге,

  • Средний медперсонал – 292 800 тенге.

Однако портал Energyprom указывает, что медицина до сих пор входит в число отраслей с наименьшими заработками. После пандемии, когда наблюдался рост зарплат на 20–30% в год, дальнейшее повышение замедлилось.

Сравнительно с 2019 годом, зарплаты в сфере медицины выросли в 2,3 раза — с 133,5 тыс. до 315,4 тыс. тенге в 2024 году.

Сколько зарабатывают врачи разных специальностей

По информации за 2024 год, представители наиболее востребованных медицинских профессий получали в среднем:

  • Хирурги – 505 700 тенге,

  • Кардиологи – 475 000 тенге,

  • Терапевты – 460 200 тенге,

  • Педиатры – 425 900 тенге.

Общество требует перемен

История Фархада Адылханова вновь подняла вопрос: насколько справедлива оплата труда в сфере здравоохранения? Врачам ежедневно приходится брать на себя колоссальную ответственность, спасать жизни и здоровье, но финансовое вознаграждение за это по-прежнему вызывает недоумение у казахстанцев.

Медицинское сообщество и граждане страны всё чаще требуют справедливой оплаты труда для тех, кто стоит на страже жизни.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Если поднимут зарплаты медикам, то автоматически в медицинских ВУЗах поднимут ставки за обучение. По идее зарплата у врача должна быть не менее 1 миллиона тенге.
11.07.2025, 03:26
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