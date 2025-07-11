Казахстан и Азербайджан займут место России в нефтяных поставках в Европу — доклад ОПЕК

Казахстан и Азербайджан постепенно становятся ключевыми игроками в снабжении Европы нефтью. Об этом говорится в свежем докладе ОПЕК, представленном 10 июля. В условиях долгосрочной перестройки энергетических маршрутов на фоне санкционного давления на Россию, страны Каспийского региона играют все более заметную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Trend .

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Стабильный уровень поставок — около 1,6 млн баррелей в сутки до 2050 года

Согласно прогнозам организации, экспорт сырой нефти и конденсата в Европу в ближайшие 25 лет сохранится на уровне около 1,6 миллиона баррелей в сутки. Хотя это существенно ниже объемов, поставляемых ранее из России, ОПЕК подчеркивает стратегическое значение устойчивых альтернативных источников — прежде всего из Казахстана и Азербайджана.

Переориентация маршрутов и снижение зависимости от РФ

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть Европа была вынуждена искать новые пути поставок. Как отмечается в докладе, уже сейчас происходит перераспределение объемов: если в 2024 году совокупный импорт нефти из России и Каспийского региона составлял 1,8 миллиона баррелей в сутки, то к 2030 году эта цифра снизится до менее чем 1,7 миллиона, а к 2050-му — до 1,6 миллиона баррелей в сутки.

Роль Казахстана и Азербайджана продолжит расти

Основная часть этого объема будет приходиться на нероссийские поставки — в первую очередь из Казахстана и Азербайджана. Таким образом, две страны усиливают свое влияние в европейской энергетической системе, превращаясь в стабильных и предсказуемых партнеров на фоне геополитической турбулентности.

Восстановление российского экспорта маловероятно

В ОПЕК подчеркивают: возвращение российского экспорта нефти в Европу к уровням, предшествовавшим вооруженному конфликту, маловероятно. Санкционное давление, логистические ограничения и переориентация Москвы на азиатские рынки делают восстановление прежних объемов малореалистичным. Это создает дополнительные возможности для укрепления позиций Казахстана и Азербайджана как стратегических поставщиков.