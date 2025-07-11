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11.07.2025, 07:25

Привычный eGov станет другим: что изменится для казахстанцев

Новости Казахстана 0 758

В Казахстане готовится масштабная модернизация электронного правительства. Портал eGov.kz, через который граждане и бизнес получают государственные услуги, будет переведен на новую технологическую платформу. Что именно изменится и чего ждать пользователям — разбираемся по разъяснениям Министерства цифрового развития, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

gov.kz
gov.kz

Откажутся ли от eGov?

После появления информации в СМИ о якобы полном отказе от портала eGov в пользу новой платформы QazTech, в Минцифры дали официальный комментарий. Глава ведомства Жаслан Мадиев опроверг слухи о закрытии eGov.kz.

В министерстве уточнили, что портал остается основным цифровым каналом для оказания госуслуг. На сегодняшний день более 90% государственных сервисов уже доступны в онлайн-формате именно через eGov.kz. Новый проект не отменяет действующую систему, а направлен на ее модернизацию.

Что такое QazTech и eGov 3.0?

Как пояснили в Минцифры, создается новая технологическая база — QazTech. Она станет основой для обновленной версии портала eGov 3.0. Это решение позволит:

  • повысить скорость работы сервиса;

  • усилить устойчивость к кибератакам;

  • обеспечить бесперебойную работу;

  • упростить внедрение новых цифровых решений;

  • повысить удобство пользования и качество интерфейса.

Цель — удобство и устойчивость

По словам представителей министерства, необходимость перехода на новую платформу вызвана техническим устареванием действующей архитектуры портала. Внедрение eGov 3.0 даст возможность значительно повысить качество предоставления услуг, сохранить их доступность и обеспечить гибкость развития в будущем.

Когда запустят новый eGov?

Реализация проекта eGov 3.0 будет поэтапной. В 2025 году планируется начало интеграции новых компонентов в существующую систему. Полный переход завершится в течение 2026 года.

Важно, что пользователи смогут продолжать пользоваться привычной версией портала, постепенно замечая улучшения: в скорости загрузки, интерфейсе, расширении доступных функций и стабильности работы.

Стоимость проекта остается в рамках бюджета

Сколько конкретно средств потребуется на реализацию проекта, в министерстве не уточнили. Там заверили, что работы ведутся в рамках уже утвержденного государственного бюджета, без дополнительных расходов для граждан.

Вывод

eGov.kz не исчезает, но в ближайшие годы значительно обновится. Казахстан готовится к переходу на новый цифровой уровень взаимодействия государства с обществом — более современный, безопасный и удобный.

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