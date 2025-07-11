Три года в бегах: подельника «Дикого Армана» экстрадировали из ОАЭ в Казахстан

В Казахстан экстрадировали мужчину, которого подозревают в участии в преступной группе Армана Джумагельдиева, более известного как Дикий Арман, сообщает Lada.kz со ссылкой на Генпрокуратуру .

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Связь с январскими событиями 2022 года

По данным надзорного органа, экстрадированный гражданин подозревается в участии в массовых беспорядках, охвативших страну в январе 2022 года. Следствие полагает, что он действовал в составе организованной преступной группы, которой, по версии правоохранителей, руководил Арман Джумагельдиев.

Бегство и розыск

После январских событий мужчина покинул Казахстан и более трёх лет скрывался от правосудия. Он был объявлен в международный розыск. Впоследствии его удалось задержать на территории Объединённых Арабских Эмиратов.

Возвращение и арест

Сейчас подозреваемый доставлен в Астану, где его поместили в следственный изолятор. В отношении него продолжается следствие.

Возможное наказание

Если вина мужчины будет доказана в суде, ему может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы. Также возможно применение меры в виде конфискации имущества.