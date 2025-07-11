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11.07.2025, 10:20

Казахстанцам разрешат брать отсрочку по кредитам без штрафов и комиссий: кого это коснется

Новости Казахстана 0 342

Финансовый регулятор Казахстана разработал проект постановления, согласно которому микрофинансовые организации (МФО) и банки будут обязаны предоставлять отсрочку по займам и микрокредитам отдельным категориям граждан. В первую очередь мера коснется социально уязвимых слоев населения (СУСН), а также тех, кто пострадал в результате чрезвычайных ситуаций, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Условия предоставления отсрочки

Согласно документу, отсрочка будет предоставляться при следующих условиях:

  • У заемщика зафиксировано снижение среднемесячного дохода более чем на 30%;

  • Снижение рассчитывается за два месяца до подачи заявления и сравнивается с доходом за предыдущие 12 месяцев;

  • Заемщик относится к СУСН или пострадал от ЧС;

  • Предоставлены подтверждающие документы.

Минимальный срок отсрочки составит три месяца, при этом никаких дополнительных комиссий с заемщиков взиматься не будет.

Какие документы потребуются

В зависимости от причины неплатежеспособности, заемщик должен будет предоставить один или несколько документов:

  • Справка о постановке на учет в качестве безработного;

  • Сведения о доходах за последние шесть месяцев с места работы;

  • Акт работодателя о расторжении трудового договора;

  • Иные документы, подтверждающие тяжелое жизненное обстоятельство.

Когда вступит в силу

Если проект будет утвержден, изменения вступят в силу с 31 августа 2025 года. После этого все банки и МФО в Казахстане будут обязаны соблюдать новые правила в отношении предоставления отсрочек указанным категориям заемщиков.

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