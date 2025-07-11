Казахстанцам разрешат брать отсрочку по кредитам без штрафов и комиссий: кого это коснется

Финансовый регулятор Казахстана разработал проект постановления, согласно которому микрофинансовые организации (МФО) и банки будут обязаны предоставлять отсрочку по займам и микрокредитам отдельным категориям граждан. В первую очередь мера коснется социально уязвимых слоев населения (СУСН), а также тех, кто пострадал в результате чрезвычайных ситуаций, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Условия предоставления отсрочки
Согласно документу, отсрочка будет предоставляться при следующих условиях:
У заемщика зафиксировано снижение среднемесячного дохода более чем на 30%;
Снижение рассчитывается за два месяца до подачи заявления и сравнивается с доходом за предыдущие 12 месяцев;
Заемщик относится к СУСН или пострадал от ЧС;
Предоставлены подтверждающие документы.
Минимальный срок отсрочки составит три месяца, при этом никаких дополнительных комиссий с заемщиков взиматься не будет.
Какие документы потребуются
В зависимости от причины неплатежеспособности, заемщик должен будет предоставить один или несколько документов:
Справка о постановке на учет в качестве безработного;
Сведения о доходах за последние шесть месяцев с места работы;
Акт работодателя о расторжении трудового договора;
Иные документы, подтверждающие тяжелое жизненное обстоятельство.
Когда вступит в силу
Если проект будет утвержден, изменения вступят в силу с 31 августа 2025 года. После этого все банки и МФО в Казахстане будут обязаны соблюдать новые правила в отношении предоставления отсрочек указанным категориям заемщиков.
Комментарии0 комментарий(ев)