18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.34
607.91
6.66
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.07.2025, 11:04

Бектенов поручил оперативно внедрить цифровой тенге в ключевые экономические проекты

Новости Казахстана 0 349

Переход на цифровую валюту в Казахстане выходит на новый этап: премьер-министр Олжас Бектенов поручил запустить масштабное внедрение цифрового тенге в государственных и бюджетных проектах, сообщает Lada.kz. 

Photo: Пресс-служба правительства Казахстана
Photo: Пресс-служба правительства Казахстана

Масштабная интеграция: задание от премьера

На совещании по реализации пилотных инициатив в сфере цифровой валюты глава правительства поручил госорганам, Национальному банку и другим заинтересованным сторонам разработать дорожную карту для ускоренного перехода. В первую очередь, речь идет о внедрении цифрового тенге в не менее чем 100 проектах, финансируемых из Нацфонда и республиканского бюджета.

«Цифровой тенге обеспечивает прозрачность и контроль за целевым использованием средств. Для масштабирования нужно оперативно интегрировать информационные системы с платформой цифровой валюты и доработать законодательную базу», — отметил Бектенов.

Он также подчеркнул, что цифровая валюта позволяет программировать и маркировать денежные потоки, что предотвращает их нецелевое использование.

Первая волна проектов уже запущена

Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов сообщил, что в оборот уже выпущено 257,5 миллиарда цифровых тенге. Платформа находится в стадии опытно-промышленной эксплуатации, а полноценный запуск запланирован на декабрь 2025 года.

Руководитель цифровой трансформации Нацбанка Бинур Жаленов доложил о первых результатах применения цифрового тенге:

  • Налоговые процессы: цифровой НДС позволил сократить срок возврата налога с 75 до 5 рабочих дней.

  • Инфраструктура: маркировка средств протестирована на дорожных проектах Павлодар – Атырау и Мукур – Кульсары.

  • Контроль расходов: цифровая валюта используется для отслеживания средств в проектах Нацфонда — железная дорога Достык – Мойынты и газопровод Талдыкорган – Ушарал.

  • Микрокредитование: в рамках программы "Ауыл Аманаты" протестирована функция временного блокирования средств.

Новые сферы применения

Разработка механизмов использования цифрового тенге продолжается в следующих направлениях:

  • Операции с недвижимостью и автотранспортом

  • Обеспечение школьного питания

  • Закупки дорогостоящих товаров

  • Государственное кредитование в АПК

Эти инициативы направлены на повышение прозрачности и эффективности управления бюджетом.

Законодательное сопровождение

В рамках правовой адаптации подготовлены поправки в закон «О платежах и платежных системах». В частности, предлагается ввести такие понятия, как цифровой счет и цифровой актив, а также определить процедуры и стандарты для использования цифрового тенге.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…