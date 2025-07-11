Бектенов поручил оперативно внедрить цифровой тенге в ключевые экономические проекты

Переход на цифровую валюту в Казахстане выходит на новый этап: премьер-министр Олжас Бектенов поручил запустить масштабное внедрение цифрового тенге в государственных и бюджетных проектах, сообщает Lada.kz.

Photo: Пресс-служба правительства Казахстана

Масштабная интеграция: задание от премьера

На совещании по реализации пилотных инициатив в сфере цифровой валюты глава правительства поручил госорганам, Национальному банку и другим заинтересованным сторонам разработать дорожную карту для ускоренного перехода. В первую очередь, речь идет о внедрении цифрового тенге в не менее чем 100 проектах, финансируемых из Нацфонда и республиканского бюджета.

«Цифровой тенге обеспечивает прозрачность и контроль за целевым использованием средств. Для масштабирования нужно оперативно интегрировать информационные системы с платформой цифровой валюты и доработать законодательную базу», — отметил Бектенов.

Он также подчеркнул, что цифровая валюта позволяет программировать и маркировать денежные потоки, что предотвращает их нецелевое использование.

Первая волна проектов уже запущена

Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов сообщил, что в оборот уже выпущено 257,5 миллиарда цифровых тенге. Платформа находится в стадии опытно-промышленной эксплуатации, а полноценный запуск запланирован на декабрь 2025 года.

Руководитель цифровой трансформации Нацбанка Бинур Жаленов доложил о первых результатах применения цифрового тенге:

Налоговые процессы : цифровой НДС позволил сократить срок возврата налога с 75 до 5 рабочих дней.

Инфраструктура : маркировка средств протестирована на дорожных проектах Павлодар – Атырау и Мукур – Кульсары.

Контроль расходов : цифровая валюта используется для отслеживания средств в проектах Нацфонда — железная дорога Достык – Мойынты и газопровод Талдыкорган – Ушарал.

Микрокредитование: в рамках программы "Ауыл Аманаты" протестирована функция временного блокирования средств.

Новые сферы применения

Разработка механизмов использования цифрового тенге продолжается в следующих направлениях:

Операции с недвижимостью и автотранспортом

Обеспечение школьного питания

Закупки дорогостоящих товаров

Государственное кредитование в АПК

Эти инициативы направлены на повышение прозрачности и эффективности управления бюджетом.

Законодательное сопровождение

В рамках правовой адаптации подготовлены поправки в закон «О платежах и платежных системах». В частности, предлагается ввести такие понятия, как цифровой счет и цифровой актив, а также определить процедуры и стандарты для использования цифрового тенге.