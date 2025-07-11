Тысячи авто с фальшивым пробегом: как обманывают казахстанцев на вторичном рынке

Услуга корректировки одометра остаётся популярной среди недобросовестных продавцов автомобилей. В объявлениях и даже на улицах крупных городов, таких как Алматы, можно встретить предложения по «обновлению авто» путём уменьшения показаний пробега. Однако наказывается ли такая практика по закону?, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: pikabu.ru

Что говорит казахстанское законодательство

На сегодняшний день в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РК) отсутствует статья, напрямую запрещающая скручивание пробега. Статья 190 КоАП касается лишь недобросовестной торговли, и распространяется исключительно на индивидуальных предпринимателей и компании, оказывающие услуги. Таким образом, частные продавцы под её действие не подпадают.

В теории привлечь продавца к ответственности можно по статье 190 Уголовного кодекса РК — «Мошенничество». Однако для этого необходимо:

Доказать, что именно владелец автомобиля изменил пробег;

Подтвердить наличие материального ущерба у покупателя;

Провести судебную автотовароведческую экспертизу для оценки реального пробега и стоимости авто.

Но всё упирается в доказательства: продавец легко может сослаться на предыдущего владельца или на обслуживание на стороннем СТО.

Исполнители остаются безнаказанными

Наказать специалистов, фактически скручивающих одометр, также практически невозможно. Нужно, чтобы сам заказчик дал показания против мастера, признав факт обмана. Даже в этом случае доказать сам факт вмешательства без прямых улик будет крайне сложно.

Что делать покупателям?

Главное — не полагаться на честность продавца, а проверять автомобиль всеми доступными способами:

Визуальный осмотр. Старый автомобиль с «маленьким» пробегом часто выдают потёртые педали, выцветший салон, облезлая краска.

Электронная диагностика. У современных авто пробег можно проверить с помощью сканера в блоках управления.

Сервисная история. Данные о прохождении ТО у официального дилера фиксируются и сохраняются.

VIN-проверка. Через Google можно найти старые объявления или аукционные карточки с указанием пробега.

Сервис «История авто». На Kolesa.kz можно посмотреть количество владельцев, историю ДТП и данные с техосмотра, включая пробег для машин старше 7 лет.

Если выяснится, что пробег был смотан уже после покупки, покупатель вправе обратиться в суд с требованием расторгнуть договор купли-продажи. Но доказывать обман придётся самому — в том числе заказывать экспертизу.

Международный опыт

Во многих странах мира скручивание пробега — это уголовное преступление. Например:

Евросоюз: штрафы, конфискация имущества, тюремные сроки;

США: до нескольких лет лишения свободы;

Россия: вопрос обсуждается, но пока без законодательного решения;

СНГ: в целом практики наказаний не существует.

Что может измениться в будущем?

Ожидается, что ситуация изменится с введением электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), где пробег будет фиксироваться. Однако даже тогда в базу будет заноситься лишь актуальное значение с панели приборов, без гарантии достоверности данных предыдущих владельцев. Реальная прозрачность станет возможной лишь спустя годы.

Вывод

Пока скручивание пробега в Казахстане остаётся фактически безнаказанным. Законодательство не предусматривает чёткой ответственности, а доказать обман крайне трудно. Однако это не только этический, но и вопрос безопасности — ведь скрытый износ может привести к серьёзным неисправностям и ДТП. Возможно, пришло время пересмотреть подход к этой проблеме на государственном уровне.