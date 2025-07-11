Цены на продукты в Казахстане неожиданно остановились

Впервые за продолжительный период в Казахстане зафиксировано отсутствие роста цен на социально значимые продукты питания. Согласно отчету Бюро национальной статистики, в период с 1 по 8 июля 2025 года индекс потребительских цен на эту категорию товаров не изменился. Это означает, что средняя стоимость базовых продуктов питания осталась на уровне предыдущей недели, сообщает Lada.kz.
Что подешевело
Некоторые позиции даже показали снижение цен. В частности:
Яйца подешевели на 1,2% – это самый значительный спад за неделю.
Репчатый лук – минус 0,8%.
Морковь – минус 0,6%.
Рожки и рис на развес – снижение на 0,1% каждый.
Аналитики отмечают, что это временное облегчение для потребителей, особенно на фоне недавних скачков цен весной и в начале лета.
Капуста продолжает дорожать
Единственным заметным исключением из общей стабилизации стала белокочанная капуста. Ее цена за одну неделю выросла сразу на 4,6%. Это продолжение тенденции: капуста дорожала и в предыдущие месяцы, что эксперты связывают с сезонными и логистическими факторами.
Годовая инфляция по-прежнему ощутима
Несмотря на временное затишье, в годовом выражении цены на продукты питания значительно выше, чем в июле прошлого года. По данным статистики:
Репчатый лук подорожал на 88%.
Капуста – на 73,6%.
Картофель – на 49,6%.
Морковь – на 33,8%.
Подсолнечное масло – на 30,1%.
Соль – на 23,6%.
Говядина – на 16,3%.
Сливочное масло – на 12%.
Таким образом, даже кратковременная ценовая стабилизация не отменяет того факта, что продовольственная инфляция по итогам года остается на высоком уровне и ощутимо влияет на бюджет казахстанских семей.
Вывод
Нулевая недельная инфляция может служить позитивным сигналом, однако общая динамика цен на продовольствие в Казахстане по-прежнему требует системного внимания со стороны государства. Особенно это касается регулирования цен на овощи, которые демонстрируют наибольший годовой рост.
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