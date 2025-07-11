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11.07.2025, 11:57

Цены на продукты в Казахстане неожиданно остановились

Новости Казахстана 0 478

Впервые за продолжительный период в Казахстане зафиксировано отсутствие роста цен на социально значимые продукты питания. Согласно отчету Бюро национальной статистики, в период с 1 по 8 июля 2025 года индекс потребительских цен на эту категорию товаров не изменился. Это означает, что средняя стоимость базовых продуктов питания осталась на уровне предыдущей недели, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Что подешевело

Некоторые позиции даже показали снижение цен. В частности:

  • Яйца подешевели на 1,2% – это самый значительный спад за неделю.

  • Репчатый лук – минус 0,8%.

  • Морковь – минус 0,6%.

  • Рожки и рис на развес – снижение на 0,1% каждый.

Аналитики отмечают, что это временное облегчение для потребителей, особенно на фоне недавних скачков цен весной и в начале лета.

Капуста продолжает дорожать

Единственным заметным исключением из общей стабилизации стала белокочанная капуста. Ее цена за одну неделю выросла сразу на 4,6%. Это продолжение тенденции: капуста дорожала и в предыдущие месяцы, что эксперты связывают с сезонными и логистическими факторами.

Годовая инфляция по-прежнему ощутима

Несмотря на временное затишье, в годовом выражении цены на продукты питания значительно выше, чем в июле прошлого года. По данным статистики:

  • Репчатый лук подорожал на 88%.

  • Капуста – на 73,6%.

  • Картофель – на 49,6%.

  • Морковь – на 33,8%.

  • Подсолнечное масло – на 30,1%.

  • Соль – на 23,6%.

  • Говядина – на 16,3%.

  • Сливочное масло – на 12%.

Таким образом, даже кратковременная ценовая стабилизация не отменяет того факта, что продовольственная инфляция по итогам года остается на высоком уровне и ощутимо влияет на бюджет казахстанских семей.

Вывод

Нулевая недельная инфляция может служить позитивным сигналом, однако общая динамика цен на продовольствие в Казахстане по-прежнему требует системного внимания со стороны государства. Особенно это касается регулирования цен на овощи, которые демонстрируют наибольший годовой рост.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
karabalkin
karabalkin
Цены ЦЕЛУЮ неделю не росли - Успех!
11.07.2025, 09:07
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