Цены на продукты в Казахстане неожиданно остановились

Впервые за продолжительный период в Казахстане зафиксировано отсутствие роста цен на социально значимые продукты питания. Согласно отчету Бюро национальной статистики, в период с 1 по 8 июля 2025 года индекс потребительских цен на эту категорию товаров не изменился. Это означает, что средняя стоимость базовых продуктов питания осталась на уровне предыдущей недели, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Что подешевело

Некоторые позиции даже показали снижение цен. В частности:

Яйца подешевели на 1,2% – это самый значительный спад за неделю.

Репчатый лук – минус 0,8%.

Морковь – минус 0,6%.

Рожки и рис на развес – снижение на 0,1% каждый.

Аналитики отмечают, что это временное облегчение для потребителей, особенно на фоне недавних скачков цен весной и в начале лета.

Капуста продолжает дорожать

Единственным заметным исключением из общей стабилизации стала белокочанная капуста. Ее цена за одну неделю выросла сразу на 4,6%. Это продолжение тенденции: капуста дорожала и в предыдущие месяцы, что эксперты связывают с сезонными и логистическими факторами.

Годовая инфляция по-прежнему ощутима

Несмотря на временное затишье, в годовом выражении цены на продукты питания значительно выше, чем в июле прошлого года. По данным статистики:

Репчатый лук подорожал на 88% .

Капуста – на 73,6% .

Картофель – на 49,6% .

Морковь – на 33,8% .

Подсолнечное масло – на 30,1% .

Соль – на 23,6% .

Говядина – на 16,3% .

Сливочное масло – на 12%.

Таким образом, даже кратковременная ценовая стабилизация не отменяет того факта, что продовольственная инфляция по итогам года остается на высоком уровне и ощутимо влияет на бюджет казахстанских семей.

Вывод

Нулевая недельная инфляция может служить позитивным сигналом, однако общая динамика цен на продовольствие в Казахстане по-прежнему требует системного внимания со стороны государства. Особенно это касается регулирования цен на овощи, которые демонстрируют наибольший годовой рост.