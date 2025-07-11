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11.07.2025, 12:24

Принято решение по базовой ставке — заявление Нацбанка

Новости Казахстана 0 452

Национальный банк Казахстана в пятницу, 11 июля 2025 года, объявил очередное решение по базовой ставке: она остается без изменений — на уровне 16,5% годовых с коридором ±1 процентный пункт. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, сообщает Lada.kz. 

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

Почему ставка осталась прежней

Сохранение ставки объясняется текущими экономическими условиями. В Нацбанке отметили, что инфляционные риски, замедление текущих темпов инфляции и неопределенность во внешней среде пока не дают оснований для снижения ставки. Регулятор считает, что в таких условиях разумно сохранить текущий уровень до конца года.

«Комитет по денежно-кредитной политике не исключает возможности повышения базовой ставки при необходимости», — уточнили в официальном сообщении.

Следующее заседание по ставке запланировано на 29 августа 2025 года, когда будет принято очередное плановое решение.

Что такое базовая ставка

Базовая ставка — это ключевой ориентир денежно-кредитной политики, с помощью которого Нацбанк влияет на экономику. По этой ставке он:

  • предоставляет краткосрочные кредиты коммерческим банкам;

  • принимает у них депозиты.

Размер базовой ставки напрямую влияет на процентные ставки по кредитам и депозитам для граждан и бизнеса. При высоком уровне ставки кредиты становятся дороже, а депозиты — привлекательнее.

Как ставка влияет на инфляцию и курс тенге

Повышение базовой ставки замедляет инфляцию, поскольку делает заимствования менее доступными, а сбережения — более выгодными. Это снижает потребительскую активность и охлаждает экономику, что приводит к стабилизации цен.

Кроме того, рост ставки способствует укреплению тенге: валютные инвесторы начинают активнее скупать национальную валюту, ожидая высокой доходности по тенговым активам.

Снижение базовой ставки, напротив, в краткосрочной перспективе может ослабить тенге, так как падает стоимость заимствований и доходность тенговых активов. Однако в более долгосрочной перспективе рост экономической активности и замедление инфляции могут нивелировать этот эффект и даже укрепить курс национальной валюты.

Прогноз: ставка может сохраниться до конца года

Судя по заявлениям Нацбанка, базовая ставка вполне может остаться на уровне 16,5% до конца 2025 года. Однако ситуация может измениться, если инфляция неожиданно ускорится или произойдут внешнеэкономические потрясения.

Таким образом, ставка останется основным инструментом контроля над инфляцией, стабильностью курса тенге и поведением банковского сектора в ближайшие месяцы.

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