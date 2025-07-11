Можно ли получить международные водительские удостоверения в Казахстане: официальное разъяснение МВД

Департамент полиции Алматы выступил с официальным заявлением по поводу международных водительских удостоверений (МВУ). Представители ведомства предупредили граждан о рисках, связанных с обращением к сомнительным посредникам, сообщает Lada.kz.
Международное водительское удостоверение — это документ, подтверждающий право водителя управлять транспортным средством за пределами своей страны. Оно признается более чем в 180 странах, подписавших Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года.
Однако важно понимать, что МВУ действует только при наличии действующего национального удостоверения и является его официальным переводом. Оно не заменяет основной документ.
Как отметил начальник процессингового центра Управления административной полиции ДП Алматы Айдын Меркимбаев, в соответствии со статьёй 6 Закона "Об органах внутренних дел", право выдачи водительских удостоверений, включая международные, принадлежит исключительно органам внутренних дел.
Полиция напомнила, что на текущий момент международные водительские удостоверения в Казахстане официально не выдаются. Все предложения о "помощи" в их оформлении через частные фирмы или онлайн-сайты — мошеннические схемы, не имеющие юридической силы.
«Недопустимо обращаться в частные организации, туристические агентства или иные структуры, не имеющие полномочий по выдаче международных водительских удостоверений», — подчеркивается в сообщении пресс-службы полиции Алматы.
Хотя в Казахстане такие документы не выдают, международное удостоверение может быть необходимо в ряде случаев за рубежом:
при аренде автомобиля в другой стране;
при пересечении границы на собственном автомобиле;
при предъявлении документов дорожной полиции за границей;
при оформлении автогражданской страховки за рубежом.
Оформление МВУ не требует прохождения обучения или сдачи экзаменов. Однако необходимо иметь действующее национальное водительское удостоверение.
Если у граждан возникают вопросы, связанные с международными водительскими удостоверениями, рекомендуется обращаться в территориальные органы внутренних дел, чтобы получить официальные разъяснения и избежать ошибок или мошенничества.
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