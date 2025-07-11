Можно ли получить международные водительские удостоверения в Казахстане: официальное разъяснение МВД

Департамент полиции Алматы выступил с официальным заявлением по поводу международных водительских удостоверений (МВУ). Представители ведомства предупредили граждан о рисках, связанных с обращением к сомнительным посредникам, сообщает Lada.kz.

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Что такое международное водительское удостоверение?

Международное водительское удостоверение — это документ, подтверждающий право водителя управлять транспортным средством за пределами своей страны. Оно признается более чем в 180 странах, подписавших Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года.

Однако важно понимать, что МВУ действует только при наличии действующего национального удостоверения и является его официальным переводом. Оно не заменяет основной документ.

Кто имеет право выдавать МВУ?

Как отметил начальник процессингового центра Управления административной полиции ДП Алматы Айдын Меркимбаев, в соответствии со статьёй 6 Закона "Об органах внутренних дел", право выдачи водительских удостоверений, включая международные, принадлежит исключительно органам внутренних дел.

В Казахстане МВУ не выдаются

Полиция напомнила, что на текущий момент международные водительские удостоверения в Казахстане официально не выдаются. Все предложения о "помощи" в их оформлении через частные фирмы или онлайн-сайты — мошеннические схемы, не имеющие юридической силы.

«Недопустимо обращаться в частные организации, туристические агентства или иные структуры, не имеющие полномочий по выдаче международных водительских удостоверений», — подчеркивается в сообщении пресс-службы полиции Алматы.

Когда может понадобиться МВУ?

Хотя в Казахстане такие документы не выдают, международное удостоверение может быть необходимо в ряде случаев за рубежом:

при аренде автомобиля в другой стране;

при пересечении границы на собственном автомобиле;

при предъявлении документов дорожной полиции за границей;

при оформлении автогражданской страховки за рубежом.

Нужно ли сдавать экзамены?

Оформление МВУ не требует прохождения обучения или сдачи экзаменов. Однако необходимо иметь действующее национальное водительское удостоверение.

Куда обращаться за разъяснениями?

Если у граждан возникают вопросы, связанные с международными водительскими удостоверениями, рекомендуется обращаться в территориальные органы внутренних дел, чтобы получить официальные разъяснения и избежать ошибок или мошенничества.