В Казахстане меняются требования к знанию казахского языка и истории для получения гражданства

В Казахстане рассматривается изменение порядка оценки знаний казахского языка, Конституции и истории страны для лиц, претендующих на гражданство, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Фото: gov.kz

Что изменится: новые минимальные баллы

Согласно действующему законодательству, одним из оснований для отказа в приеме или восстановлении гражданства Казахстана является недостаточный уровень знаний:

государственного языка;

основ Конституции;

истории Казахстана.

Проект новых поправок предполагает более четкое и формализованное определение минимального уровня знаний, необходимого для успешного прохождения процедуры.

Предлагаемые минимальные баллы:

Казахский язык — не менее 15 баллов;

Основы Конституции РК — не менее 20 баллов;

История Казахстана — не менее 15 баллов.

Уточняется, что данные требования будут закреплены в приказе министра, регулирующего объем знаний, подлежащих проверке при получении гражданства.

Почему меняют систему

По словам разработчиков инициативы, проект направлен на:

установление равного распределения вопросов по всем трем дисциплинам;

снижение порогового уровня на 10% по сравнению с ранее действующими критериями.

Это, как предполагается, упростит процесс тестирования для заявителей, сохраняя при этом его объективность и сбалансированность.

Влияние изменений: социальные и правовые аспекты

Авторы документа подчеркивают, что внедрение новой системы оценки не повлечет:

негативных социально-экономических последствий ;

правовых рисков ;

угроз национальной безопасности.

Таким образом, инициатива рассматривается как техническое усовершенствование действующей системы, а не как принципиальное изменение подходов к гражданству.