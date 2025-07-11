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11.07.2025, 14:48

В Казахстане меняются требования к знанию казахского языка и истории для получения гражданства

Новости Казахстана 0 1 002

В Казахстане рассматривается изменение порядка оценки знаний казахского языка, Конституции и истории страны для лиц, претендующих на гражданство, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Что изменится: новые минимальные баллы

Согласно действующему законодательству, одним из оснований для отказа в приеме или восстановлении гражданства Казахстана является недостаточный уровень знаний:

  • государственного языка;

  • основ Конституции;

  • истории Казахстана.

Проект новых поправок предполагает более четкое и формализованное определение минимального уровня знаний, необходимого для успешного прохождения процедуры.

Предлагаемые минимальные баллы:

  • Казахский язык — не менее 15 баллов;

  • Основы Конституции РК — не менее 20 баллов;

  • История Казахстана — не менее 15 баллов.

Уточняется, что данные требования будут закреплены в приказе министра, регулирующего объем знаний, подлежащих проверке при получении гражданства.

Почему меняют систему

По словам разработчиков инициативы, проект направлен на:

  • установление равного распределения вопросов по всем трем дисциплинам;

  • снижение порогового уровня на 10% по сравнению с ранее действующими критериями.

Это, как предполагается, упростит процесс тестирования для заявителей, сохраняя при этом его объективность и сбалансированность.

Влияние изменений: социальные и правовые аспекты

Авторы документа подчеркивают, что внедрение новой системы оценки не повлечет:

  • негативных социально-экономических последствий;

  • правовых рисков;

  • угроз национальной безопасности.

Таким образом, инициатива рассматривается как техническое усовершенствование действующей системы, а не как принципиальное изменение подходов к гражданству.

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