В Казахстане меняются требования к знанию казахского языка и истории для получения гражданства

В Казахстане рассматривается изменение порядка оценки знаний казахского языка, Конституции и истории страны для лиц, претендующих на гражданство, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.
Согласно действующему законодательству, одним из оснований для отказа в приеме или восстановлении гражданства Казахстана является недостаточный уровень знаний:
государственного языка;
основ Конституции;
истории Казахстана.
Проект новых поправок предполагает более четкое и формализованное определение минимального уровня знаний, необходимого для успешного прохождения процедуры.
Предлагаемые минимальные баллы:
Казахский язык — не менее 15 баллов;
Основы Конституции РК — не менее 20 баллов;
История Казахстана — не менее 15 баллов.
Уточняется, что данные требования будут закреплены в приказе министра, регулирующего объем знаний, подлежащих проверке при получении гражданства.
По словам разработчиков инициативы, проект направлен на:
установление равного распределения вопросов по всем трем дисциплинам;
снижение порогового уровня на 10% по сравнению с ранее действующими критериями.
Это, как предполагается, упростит процесс тестирования для заявителей, сохраняя при этом его объективность и сбалансированность.
Авторы документа подчеркивают, что внедрение новой системы оценки не повлечет:
негативных социально-экономических последствий;
правовых рисков;
угроз национальной безопасности.
Таким образом, инициатива рассматривается как техническое усовершенствование действующей системы, а не как принципиальное изменение подходов к гражданству.
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