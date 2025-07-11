Почему в Казахстане штрафуют за хранение колясок и велосипедов в подъездах?

Коляски, самокаты, велосипеды, коробки, мебель — всё это можно нередко увидеть на лестничных клетках казахстанских подъездов. Однако за «удобство» одного жильца могут пострадать все соседи. Речь не только о нарушении порядка, но и о потенциальной угрозе жизни в случае чрезвычайной ситуации. Что говорит закон, и как действовать, если соседи превращают общее пространство в склад, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
По закону подъезд является общим имуществом жильцов, но использовать его под личные нужды запрещено. Как объяснил юрист Аркадий Рубцов, хранение любых личных вещей в подъезде — нарушение:
«Даже коляски не являются исключением. Для этого предусмотрены кладовки или специально оборудованные помещения — колясочные. Использовать подъезд как место хранения — недопустимо».
Причина проста: при чрезвычайных ситуациях (пожар, землетрясение, задымление) путь эвакуации должен быть полностью свободен. Каждый лишний предмет может стоить кому-то жизни.
В подъезде нельзя оставлять абсолютно ничего, что:
мешает свободному проходу;
создаёт препятствие при эвакуации;
не предназначено для общего пользования.
Список запрещённых предметов:
детские и прогулочные коляски;
самокаты, велосипеды;
мебель, ящики, тумбочки, стулья;
коробки, мешки, стройматериалы;
даже комнатные растения, если они загромождают проход.
Многие жильцы не считают проблему серьёзной: ставят вещи «аккуратно», объясняют ремонтами, которые давно закончились, или просто не задумываются о последствиях.
Юрист советует не ждать, пока ситуация усугубится:
Зафиксируйте нарушение на фото или видео.
Обратитесь в полицию — это подпадает под статью 505 Кодекса об административных правонарушениях РК.
Напишите заявление в КСК или ОСИ — они обязаны контролировать соблюдение порядка в общем имуществе дома.
Статья 505 КоАП РК «Нарушение правил благоустройства территорий» предусматривает наказание для физических лиц:
предупреждение или штраф в 20 МРП — около 79 000 тенге (по ставке 2025 года);
штраф 30 МРП — 118 000 тенге — за повторное нарушение в течение года.
Даже если речь идёт о «безобидном» самокате или паре коробок в углу — это уже основание для административного наказания.
Чтобы избавиться от бардака в подъезде, действуйте последовательно:
Объясните соседям, что они нарушают — возможно, они не в курсе.
Пожалуйтесь в КСК или ОСИ — управляющая организация обязана реагировать.
Фиксируйте: сделайте фото и видео.
Обратитесь в полицию — лично, через участкового или через приложение eGov.
Если в доме предусмотрена колясочная или кладовая — туда можно переместить личные вещи. Иногда жильцы договариваются и организуют общее помещение на первом этаже. Однако даже в этом случае должны соблюдаться требования пожарной безопасности.
Захламлённые лестничные клетки — это не просто неудобство. При пожаре или другой ЧС каждая секунда может спасти чью-то жизнь. Не стоит превращать подъезд в склад, гардероб или велопарковку. И не бойтесь напомнить об этом другим.
❌ Категорически запрещено:
оставлять коляски, самокаты, велосипеды;
хранить мебель, коробки, стройматериалы;
размещать цветы в горшках, если они мешают проходу.
✅ Можно:
хранить личные вещи только в квартире;
использовать колясочные и кладовки, если они предусмотрены проектом.
Если сосед нарушает:
сделайте фото или видео;
сообщите в полицию — штраф предусмотрен статьёй 505 КоАП РК.
Комментарии0 комментарий(ев)