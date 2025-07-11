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11.07.2025, 16:02

Почему в Казахстане штрафуют за хранение колясок и велосипедов в подъездах?

Новости Казахстана 0 425

Коляски, самокаты, велосипеды, коробки, мебель — всё это можно нередко увидеть на лестничных клетках казахстанских подъездов. Однако за «удобство» одного жильца могут пострадать все соседи. Речь не только о нарушении порядка, но и о потенциальной угрозе жизни в случае чрезвычайной ситуации. Что говорит закон, и как действовать, если соседи превращают общее пространство в склад, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: yaplakal.com
Фото: yaplakal.com

Подъезд — не личное пространство

По закону подъезд является общим имуществом жильцов, но использовать его под личные нужды запрещено. Как объяснил юрист Аркадий Рубцов, хранение любых личных вещей в подъезде — нарушение:

«Даже коляски не являются исключением. Для этого предусмотрены кладовки или специально оборудованные помещения — колясочные. Использовать подъезд как место хранения — недопустимо».

Причина проста: при чрезвычайных ситуациях (пожар, землетрясение, задымление) путь эвакуации должен быть полностью свободен. Каждый лишний предмет может стоить кому-то жизни.

Какие предметы считаются нарушением

В подъезде нельзя оставлять абсолютно ничего, что:

  • мешает свободному проходу;

  • создаёт препятствие при эвакуации;

  • не предназначено для общего пользования.

Список запрещённых предметов:

  • детские и прогулочные коляски;

  • самокаты, велосипеды;

  • мебель, ящики, тумбочки, стулья;

  • коробки, мешки, стройматериалы;

  • даже комнатные растения, если они загромождают проход.

Что делать, если соседи захламляют подъезд

Многие жильцы не считают проблему серьёзной: ставят вещи «аккуратно», объясняют ремонтами, которые давно закончились, или просто не задумываются о последствиях.

Юрист советует не ждать, пока ситуация усугубится:

  • Зафиксируйте нарушение на фото или видео.

  • Обратитесь в полицию — это подпадает под статью 505 Кодекса об административных правонарушениях РК.

  • Напишите заявление в КСК или ОСИ — они обязаны контролировать соблюдение порядка в общем имуществе дома.

Какая ответственность предусмотрена законом

Статья 505 КоАП РК «Нарушение правил благоустройства территорий» предусматривает наказание для физических лиц:

  • предупреждение или штраф в 20 МРП — около 79 000 тенге (по ставке 2025 года);

  • штраф 30 МРП118 000 тенге — за повторное нарушение в течение года.

Даже если речь идёт о «безобидном» самокате или паре коробок в углу — это уже основание для административного наказания.

Как правильно действовать

Чтобы избавиться от бардака в подъезде, действуйте последовательно:

  1. Объясните соседям, что они нарушают — возможно, они не в курсе.

  2. Пожалуйтесь в КСК или ОСИ — управляющая организация обязана реагировать.

  3. Фиксируйте: сделайте фото и видео.

  4. Обратитесь в полицию — лично, через участкового или через приложение eGov.

Что можно оставить и где

Если в доме предусмотрена колясочная или кладовая — туда можно переместить личные вещи. Иногда жильцы договариваются и организуют общее помещение на первом этаже. Однако даже в этом случае должны соблюдаться требования пожарной безопасности.

Почему это важно

Захламлённые лестничные клетки — это не просто неудобство. При пожаре или другой ЧС каждая секунда может спасти чью-то жизнь. Не стоит превращать подъезд в склад, гардероб или велопарковку. И не бойтесь напомнить об этом другим.

Чек-лист: чего нельзя в подъезде

❌ Категорически запрещено:

  • оставлять коляски, самокаты, велосипеды;

  • хранить мебель, коробки, стройматериалы;

  • размещать цветы в горшках, если они мешают проходу.

✅ Можно:

  • хранить личные вещи только в квартире;

  • использовать колясочные и кладовки, если они предусмотрены проектом.

Если сосед нарушает:

  • сделайте фото или видео;

  • сообщите в полицию — штраф предусмотрен статьёй 505 КоАП РК.

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