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11.07.2025, 16:32

Интернет на колесах: трассы Казахстана подключат к сети за 126 млрд тенге

Новости Казахстана 0 336

К 2027 году основные автодороги страны будут обеспечены стабильным интернет-соединением. Проект реализуется в рамках цифровизации транспортной инфраструктуры и, по предварительным оценкам, обойдется более чем в 126 миллиардов тенге. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Почти 500 вышек — по всей стране

Для обеспечения интернет-доступа вдоль трасс по всей территории Казахстана планируется строительство 487 антенно-мачтовых сооружений (АМС). Проект будет реализован в два этапа:

  • I этап — установка 244 АМС вдоль республиканских автомагистралей;

  • II этап — строительство ещё 243 мачт на региональных дорогах.

Общая ориентировочная стоимость возведения инфраструктуры составит 126,5 млрд тенге.

Инвесторы вместо бюджета

С учётом необходимости оптимизации государственных расходов, министерство предложило отказаться от прямого бюджетного финансирования. Вместо этого проект планируется реализовать через инвестиционное соглашение — с привлечением частных или международных инвесторов.

Поддержка сельских регионов

Отдельно стоит отметить, что Казахстан также рассчитывает на получение кредита от Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Эти средства предполагается направить на подключение к широкополосному интернету сельских населённых пунктов, где доступ к цифровым услугам до сих пор ограничен.

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