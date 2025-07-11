Ипотека с подвохом: почему председатель Нацбанка Сулейменов предупреждает казахстанцев

Национальный банк Казахстана поддержал инициативу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) о снижении предельной процентной ставки по ипотеке до 20%. Об этом сообщил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Предложение о снижении ставки: позиция регуляторов

Вопрос снижения ставок вызвал обеспокоенность у журналистов: не приведёт ли это к тому, что банки попросту перестанут выдавать ипотечные кредиты? Глава Нацбанка прокомментировал эту ситуацию, отметив, что в текущих макроэкономических условиях ипотека остаётся крайне затратной для населения.

Ипотека — это дорого: Сулейменов о реальных расходах

«Сегодня при действующей базовой ставке и стоимости денег в экономике ипотека на 10–20 лет означает значительную переплату, — подчеркнул Сулейменов. — Сейчас многие думают: могу себе позволить, справлюсь. Но вопрос в другом — выдержит ли человек такую нагрузку через десять лет, если в итоге переплатит за жильё в три-четыре раза».

По словам главы Нацбанка, задача регуляторов — не просто стимулировать ипотечное кредитование, а оценивать возможные последствия для граждан в долгосрочной перспективе.

Ответственный подход: не просто выдать кредит, а защитить заёмщика

Сулейменов отметил, что главная цель — защита интересов потребителей. «Важно думать не только о текущей выдаче кредитов, но и о том, как это повлияет на заёмщиков в будущем. Мы поддержали идею снижения ставки до 20%, но вместе с тем нужно разработать устойчивые и сбалансированные механизмы», — заявил он.

Дополнительные расчёты: ставки, взносы и доходы

На данный момент АРРФР проводит расчёты по уточнению внутренних нормативов. Итоговое решение будет принято после анализа всех факторов. Как сообщил Сулейменов, возможны изменения в размере первоначального взноса или более жёсткие требования к уровню дохода заёмщиков.

Баланс интересов: ипотека должна быть доступной, но посильной