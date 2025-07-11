Казахстанцам обещают авто из-за границы — в итоге ни машины, ни денег

Все чаще казахстанцы становятся жертвами мошенников при попытке заказать автомобиль из-за рубежа. Особенно популярными направлениями пригонов остаются Корея и Грузия. Об этом 11 июля 2025 года предупредила известный адвокат Жанна Уразбахова, сообщает Lada.kz.
По словам юриста, аферисты действуют по хорошо отработанной схеме. Потенциальному покупателю демонстрируют фотографии автомобиля, предоставляют VIN-код, заключают договор, создавая видимость законной сделки. Однако после перевода денег начинаются проблемы.
«Людям сообщают, что машина якобы застряла на границе, стоит на складе или не прошла таможню. Под этим предлогом продолжают выманивать деньги — за таможенную очистку, утильсбор, оформление и другие вымышленные расходы», — рассказала Уразбахова.
При этом, по ее словам, наличие договора не является гарантией безопасности — многие мошенники заранее подписывают поддельные документы, а потом спокойно заявляют: «Подавай в суд — денег все равно не вернешь».
Адвокат привела в пример один из недавних случаев, в котором ее команде удалось добиться справедливости. Совместно с Управлением полиции и прокуратурой Бостандыкского района было инициировано расследование.
В рамках дела были направлены официальные запросы в Южную Корею — и оказалось, что заказанного автомобиля на самом деле даже не существовало в базе. Более того, автомобиль, который демонстрировали клиенту на видео, уже давно был продан и помещен на штрафстоянку.
«Благодаря слаженным действиям всех служб, ущерб был возмещен, а подозреваемый сейчас проверяется на причастность к другим подобным эпизодам», — сообщила Уразбахова.
Юрист подчеркнула, что расследование подобных дел может затянуться на месяцы, а то и годы. Мошенники часто скрываются, неофициально работают через подставных лиц или фирмы-однодневки, что осложняет процесс возврата средств.
Жанна Уразбахова дала несколько советов, которые помогут избежать потерь:
Проверяйте контрагента. Изучите отзывы, историю работы, наличие лицензии и юридического адреса компании или посредника.
Не переводите деньги без проверки. Перед оплатой обязательно проконсультируйтесь с юристом или проверенным специалистом.
Не сдавайтесь, если попали в такую ситуацию. Обращайтесь в полицию, прокуратуру и за юридической помощью — есть случаи, когда удается вернуть деньги и наказать виновных.
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