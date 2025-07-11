18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.34
607.91
6.66
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.07.2025, 18:29

Казахстанцам обещают авто из-за границы — в итоге ни машины, ни денег

Новости Казахстана 0 472

Все чаще казахстанцы становятся жертвами мошенников при попытке заказать автомобиль из-за рубежа. Особенно популярными направлениями пригонов остаются Корея и Грузия. Об этом 11 июля 2025 года предупредила известный адвокат Жанна Уразбахова, сообщает Lada.kz. 

Кадр: Youtube
Кадр: Youtube

Фотографии, VIN-код и даже договор — но это лишь иллюзия

По словам юриста, аферисты действуют по хорошо отработанной схеме. Потенциальному покупателю демонстрируют фотографии автомобиля, предоставляют VIN-код, заключают договор, создавая видимость законной сделки. Однако после перевода денег начинаются проблемы.

«Людям сообщают, что машина якобы застряла на границе, стоит на складе или не прошла таможню. Под этим предлогом продолжают выманивать деньги — за таможенную очистку, утильсбор, оформление и другие вымышленные расходы», — рассказала Уразбахова.

При этом, по ее словам, наличие договора не является гарантией безопасности — многие мошенники заранее подписывают поддельные документы, а потом спокойно заявляют: «Подавай в суд — денег все равно не вернешь».

Расследование с результатом: как удалось вернуть деньги пострадавшему

Адвокат привела в пример один из недавних случаев, в котором ее команде удалось добиться справедливости. Совместно с Управлением полиции и прокуратурой Бостандыкского района было инициировано расследование.

В рамках дела были направлены официальные запросы в Южную Корею — и оказалось, что заказанного автомобиля на самом деле даже не существовало в базе. Более того, автомобиль, который демонстрировали клиенту на видео, уже давно был продан и помещен на штрафстоянку.

«Благодаря слаженным действиям всех служб, ущерб был возмещен, а подозреваемый сейчас проверяется на причастность к другим подобным эпизодам», — сообщила Уразбахова.

Почему такие дела часто затягиваются

Юрист подчеркнула, что расследование подобных дел может затянуться на месяцы, а то и годы. Мошенники часто скрываются, неофициально работают через подставных лиц или фирмы-однодневки, что осложняет процесс возврата средств.

Рекомендации казахстанцам от адвоката

Жанна Уразбахова дала несколько советов, которые помогут избежать потерь:

  • Проверяйте контрагента. Изучите отзывы, историю работы, наличие лицензии и юридического адреса компании или посредника.

  • Не переводите деньги без проверки. Перед оплатой обязательно проконсультируйтесь с юристом или проверенным специалистом.

  • Не сдавайтесь, если попали в такую ситуацию. Обращайтесь в полицию, прокуратуру и за юридической помощью — есть случаи, когда удается вернуть деньги и наказать виновных.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…