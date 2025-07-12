Казахстан охотится за нефтяными триллионами: в недрах страны — 76 млрд тонн сырья

На пленарном заседании Нефтяного саммита в Альметьевске (Республика Татарстан) председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов сообщил о масштабной геологоразведочной программе, которую ведёт Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Интерфакс-Казахстан».

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Казахстан изучает 15 перспективных нефтегазовых бассейнов с ресурсами в 76 млрд тонн. Исследования нацелены на укрепление сырьевой базы и привлечение инвестиций.

Геологический потенциал — 76 миллиардов тонн в нефтяном эквиваленте

По словам главы национальной нефтегазовой компании, в фокусе внимания находятся 15 осадочных бассейнов, расположенных на территории республики. Предварительные оценки свидетельствуют, что их совокупные ресурсы могут достигать порядка 76 миллиардов тонн в нефтяном эквиваленте.

Курс на устойчивое развитие и международное сотрудничество

Асхат Хасенов подчеркнул, что активное изучение новых месторождений является ключевой частью стратегии устойчивого развития "КазМунайГаза". Это позволяет не только укреплять национальную сырьевую базу, но и создавать благоприятные условия для привлечения иностранных партнёров и инвесторов в нефтегазовую отрасль.

На полях Нефтяного саммита в Татарстане председатель правления АО НК «КазМунайГаз» также представил стратегическое видение долгосрочного развития национальной нефтегазовой компании. В своем выступлении в рамках панельной дискуссии он обозначил ключевые направления трансформации бизнеса в условиях глобальных вызовов и стремительно меняющегося энергетического ландшафта.

Стабильность в турбулентное время

Хасенов подчеркнул, что несмотря на нестабильность мировых рынков и растущие экологические требования, КазМунайГаз продолжает удерживать позиции национального лидера отрасли. Компания не только адаптируется к новым условиям, но и активно внедряет инновационные подходы, выстраивая устойчивую и гибкую бизнес-модель.

Стратегический фокус: баланс между классикой и новыми технологиями

По словам главы КМГ, в центре стратегии — гармоничное сочетание традиционной нефтедобычи, развития нефтегазохимического сектора и реализации проектов в сфере «зеленой» энергетики. Такой баланс позволяет не только укреплять экономическую базу компании, но и отвечать на запросы времени, связанные с декарбонизацией и энергетическим переходом.

Геологоразведка как фундамент роста

Одним из приоритетных направлений остается наращивание ресурсной базы. Для этого КМГ активно развивает геологоразведочные проекты. В частности, в партнерстве с российской компанией «Татнефть» реализуется перспективная программа «Каратон Подсолевой», которая направлена на изучение и освоение новых месторождений.

Ставка на нефтегазохимию и цифровую трансформацию

Хасенов отметил, что нефтегазохимия рассматривается как ключевой драйвер будущего роста. В дополнение к этому в компании проводится масштабная работа по повышению операционной эффективности: внедряются цифровые технологии, оптимизируются бизнес-процессы, модернизируется производственная инфраструктура. Эти шаги позволяют снижать издержки и повышать конкурентоспособность в условиях усиления борьбы за рынки.

Экологическая повестка: курс на низкоуглеродное развитие

Глава КМГ также представил Программу низкоуглеродного развития компании, рассчитанную до 2060 года. В рамках этой стратегии реализуются совместные проекты с международными партнерами ENI и Total Energies в области возобновляемых источников энергии. По его словам, эти инициативы — часть общего курса на декарбонизацию и снижение воздействия на окружающую среду.

Международная кооперация: технологии, наука и кадры

Отдельное внимание в выступлении Хасенова было уделено расширению международного научно-технического сотрудничества. КазМунайГаз активно взаимодействует с исследовательскими центрами, университетами и инжиниринговыми компаниями Японии и Германии. В рамках этих партнерств ведутся исследования по водородной энергетике и редкоземельным металлам, а также реализуются образовательные программы для подготовки специалистов, включая молодежь.