В Казахстане начальник полиции стрелял в подчиненных из рогатки металлическими шариками (видео)

Резонансный инцидент произошел в городе Шар Абайской области. Как сообщает интернет-издание «За нами уже выехали», начальник городского отдела полиции Даурен Альжаппаров стрелял в своих подчиненных из рогатки, сообщает Lada.kz со ссылкой на интернет издание «За нами уже выехали».

Кадр из видео

Видео с доказательствами, по данным источника, было опубликовано в телеграм-канале Buzyq. На кадрах, снятых еще в феврале 2025 года, видно, как полицейский руководитель запускает металлические шарики в сотрудников. Несмотря на то что события произошли несколько месяцев назад, авторы публикации отмечают, что подобное поведение начальника актуально и по сей день.

Подозрение в систематических издевательствах

Сообщается, что действия главы отдела носили не случайный характер. По словам источников, Альжаппаров систематически унижал своих подчиненных, демонстрируя пренебрежительное и издевательское отношение. Очевидцы утверждают, что использование рогатки было лишь частью общего психологического давления на сотрудников.

Полиция назначила служебное расследование

Информация о скандальном поведении начальника вызвала официальный отклик со стороны Департамента полиции области Абай. В ведомстве подтвердили, что по данному факту уже начата проверка.

«Инспекцией по личному составу с выездом на место назначено проведение служебного расследования. По его итогам будет принято соответствующее решение в рамках действующего законодательства», — сообщили в полиции в ответ на запрос редакции.

Контроль за дисциплиной усилен

В полиции подчеркнули, что соблюдение служебной дисциплины и законности является приоритетом для руководства. Ведомство пообещало, что ситуация не останется без внимания и будет рассмотрена в строгом соответствии с законом.