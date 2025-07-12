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11.07.2025, 22:13

Более 40 телеканалов и радиостанций прекратят вещание в Казахстане

Новости Казахстана 0 434

Жителей страны ждут плановые отключения эфирного сигнала из-за технических работ на одной из ключевых телебашен страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на “Казтелерадио”.

Фото: freepik
Фото: freepik

Причина отключения

Национальный оператор связи «Казтелерадио» объявил о временном прекращении эфирного вещания ряда телеканалов и радиостанций. Это связано с проведением плановых технических работ на телебашне «Кок-Тобе» в Алматы. Работы необходимы для обеспечения стабильной и качественной трансляции в будущем.

График отключений

Отключения запланированы на четыре дня, с 15 по 18 июля 2025 года. В указанные даты сигнал будет отсутствовать в течение всего светового дня:

  • 15 июля — с 08:00 до 17:00

  • 16 июля — с 06:00 до 17:00

  • 17 июля — с 08:00 до 17:00

  • 18 июля — с 08:00 до 17:00

Какие каналы будут недоступны

На время технических работ будет приостановлена трансляция цифрового эфирного телевидения. Зрители временно не смогут смотреть более 20 популярных телеканалов, среди них:

  • QAZAQSTAN, Хабар HD, 24KZ, BALAPAN, ЕЛ АРНА, Jibek Joly, ABAI TV

  • Первый канал Евразия, Almaty, QAZSPORT HD, Astana TV, КТК, НТК

  • Седьмой канал, 31 канал, Alatau, ATAMEKEN BUSINESS, МИР 24, Жетысу

  • Sport Plus Kazakhstan, ТДК-42, Новое телевидение

Приостановка вещания радиостанций

Также на этот период будут недоступны и радиостанции, среди которых:

  • Эльдорадио Алматы, Radio City, LUX FM, QAZAQ RADIOSY

  • Energy FM 102, Classic радиосы, Love Radio, Radio MONTE CARLO

  • Русское радио Азия, Авторадио Казахстан, Радио NS, Шалқар радиосы

  • Европа Плюс Казахстан, Народное радио, Той Думан радиосы, Жулдыз FM

  • Радио Дача, Business FM, Ретро FM Qazaqstan, Orda FM, Beu FM, ASPAN FM

Когда восстановится вещание

По завершении работ сигнал будет возобновлён в полном объёме. Представители «Казтелерадио» заверяют, что отключения носят временный характер и необходимы для технического обслуживания оборудования. Жителям страны рекомендуют учитывать перерывы в эфире и при необходимости переключиться на онлайн-платформы для просмотра любимых передач и прослушивания радиостанций.

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