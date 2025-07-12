Более 40 телеканалов и радиостанций прекратят вещание в Казахстане

Жителей страны ждут плановые отключения эфирного сигнала из-за технических работ на одной из ключевых телебашен страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на “ Казтелерадио ”.

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Причина отключения

Национальный оператор связи «Казтелерадио» объявил о временном прекращении эфирного вещания ряда телеканалов и радиостанций. Это связано с проведением плановых технических работ на телебашне «Кок-Тобе» в Алматы. Работы необходимы для обеспечения стабильной и качественной трансляции в будущем.

График отключений

Отключения запланированы на четыре дня, с 15 по 18 июля 2025 года. В указанные даты сигнал будет отсутствовать в течение всего светового дня:

15 июля — с 08:00 до 17:00

16 июля — с 06:00 до 17:00

17 июля — с 08:00 до 17:00

18 июля — с 08:00 до 17:00

Какие каналы будут недоступны

На время технических работ будет приостановлена трансляция цифрового эфирного телевидения. Зрители временно не смогут смотреть более 20 популярных телеканалов, среди них:

QAZAQSTAN, Хабар HD, 24KZ, BALAPAN, ЕЛ АРНА, Jibek Joly, ABAI TV

Первый канал Евразия, Almaty, QAZSPORT HD, Astana TV, КТК, НТК

Седьмой канал, 31 канал, Alatau, ATAMEKEN BUSINESS, МИР 24, Жетысу

Sport Plus Kazakhstan, ТДК-42, Новое телевидение

Приостановка вещания радиостанций

Также на этот период будут недоступны и радиостанции, среди которых:

Эльдорадио Алматы, Radio City, LUX FM, QAZAQ RADIOSY

Energy FM 102, Classic радиосы, Love Radio, Radio MONTE CARLO

Русское радио Азия, Авторадио Казахстан, Радио NS, Шалқар радиосы

Европа Плюс Казахстан, Народное радио, Той Думан радиосы, Жулдыз FM

Радио Дача, Business FM, Ретро FM Qazaqstan, Orda FM, Beu FM, ASPAN FM

Когда восстановится вещание

По завершении работ сигнал будет возобновлён в полном объёме. Представители «Казтелерадио» заверяют, что отключения носят временный характер и необходимы для технического обслуживания оборудования. Жителям страны рекомендуют учитывать перерывы в эфире и при необходимости переключиться на онлайн-платформы для просмотра любимых передач и прослушивания радиостанций.