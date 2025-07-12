44 казахстанца получили гранты на обучение в ведущих вузах Китая

44 казахстанца стали обладателями грантов на обучение в ведущих университетах Китая в рамках 2025–2026 учебного года. Из них 35 человек — по международному соглашению в сфере образования, ещё девять — по стипендиям Шанхайской организации сотрудничества. Гранты покрывают обучение, проживание, медицинскую страховку и ежемесячную стипендию, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Zakon.kz.

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44 казахстанца получили возможность обучаться в ведущих вузах Китая по грантовым программам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.

Из общего числа стипендиатов 35 человек прошли отбор в рамках международного соглашения между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой. Ещё 9 студентов поступили по линии стипендий Шанхайской организации сотрудничества.

Гранты полностью покрывают стоимость обучения, проживание в общежитии, медицинское страхование, а также предусматривают ежемесячную стипендию. Обучение будет проходить на английском или китайском языке в зависимости от программы и вуза.

Отмечается, что окончательное решение о присуждении грантов принимает китайская сторона. С полным списком обладателей грантов можете ознакомиться на официальном сайте bolashak.gov.kz. В случае подтверждения кандидатуры стипендиаты должны в течение 60 календарных дней обратиться в Центр международных программ для оформления договора.

В министерстве напомнили, что ранее был расширен список рекомендованных зарубежных университетов по программе «Болашак» на 2024–2026 годы. Это свидетельствует о стремлении Казахстана развивать академическую мобильность и укреплять образовательные связи с международными партнёрами.