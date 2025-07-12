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12.07.2025, 08:29

Без лица — нет кредита: с 20 июля займы в интернете будут оформляться только после биометрической проверки

Новости Казахстана 0 516

С 20 июля 2025 года в Казахстане вступают в силу новые требования к идентификации заемщиков при получении онлайн-кредитов. Изменения опубликованы в постановлении Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и касаются всех дистанционных финансовых услуг, сообщает Lada.kz со ссылкой на АРРФР.

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Новый подход к проверке заемщика

Согласно новым правилам, чтобы оформить онлайн-кредит, клиент обязан пройти процедуру идентификации. Теперь она может проводиться одним из следующих способов:

  • с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП);

  • через биометрическую идентификацию (например, распознавание лица);

  • по данным платежной карты (номер, срок действия);

  • через сверку личности с государственными базами данных;

  • с применением уникального идентификатора, состоящего из букв, цифр или символов.

Также допускается использование сразу нескольких методов в комбинации — для повышения точности проверки.

Для чего это нужно

Цель нововведения — усилить меры безопасности при оформлении займов через интернет и предотвратить случаи мошенничества. Теперь кредит получить смогут только те, кто сможет подтвердить свою личность с высокой степенью достоверности.

В частности, биометрия позволяет максимально точно убедиться, что именно тот человек, чьи данные указаны в заявке, оформляет кредит. Это особенно важно на фоне роста числа случаев использования украденных персональных данных.

Когда вступают в силу новые правила

Постановление АРРФР опубликовано на сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов и вступает в силу спустя 10 дней — с 20 июля 2025 года. С этого дня все финансовые организации будут обязаны применять новые требования при выдаче займов дистанционно.

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