Без лица — нет кредита: с 20 июля займы в интернете будут оформляться только после биометрической проверки

С 20 июля 2025 года в Казахстане вступают в силу новые требования к идентификации заемщиков при получении онлайн-кредитов. Изменения опубликованы в постановлении Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и касаются всех дистанционных финансовых услуг, сообщает Lada.kz со ссылкой на АРРФР.
Согласно новым правилам, чтобы оформить онлайн-кредит, клиент обязан пройти процедуру идентификации. Теперь она может проводиться одним из следующих способов:
с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП);
через биометрическую идентификацию (например, распознавание лица);
по данным платежной карты (номер, срок действия);
через сверку личности с государственными базами данных;
с применением уникального идентификатора, состоящего из букв, цифр или символов.
Также допускается использование сразу нескольких методов в комбинации — для повышения точности проверки.
Цель нововведения — усилить меры безопасности при оформлении займов через интернет и предотвратить случаи мошенничества. Теперь кредит получить смогут только те, кто сможет подтвердить свою личность с высокой степенью достоверности.
В частности, биометрия позволяет максимально точно убедиться, что именно тот человек, чьи данные указаны в заявке, оформляет кредит. Это особенно важно на фоне роста числа случаев использования украденных персональных данных.
Постановление АРРФР опубликовано на сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов и вступает в силу спустя 10 дней — с 20 июля 2025 года. С этого дня все финансовые организации будут обязаны применять новые требования при выдаче займов дистанционно.
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