«Бауырына салу» покорил Европу — главный приз международного кинофестиваля в Италии

Фото: Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Победа в престижной номинации

Кинофестиваль отметил фильм в одной из самых значимых категорий — «Лучший полнометражный фильм», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК. Это далеко не первая награда для картины: ранее лента уже получала признание на других международных площадках. Более того, она была официально выдвинута от Казахстана на премию "Оскар-2025" в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

История, основанная на традициях

Фильм «Бауырына салу» рассказывает трогательную историю мальчика, которого в соответствии с древним казахским обычаем воспитывает бабушка. После её смерти ребенок вынужден вернуться к биологическим родителям и наладить с ними отношения — с людьми, которые стали для него почти чужими. Через личную драму режиссер передает глубокие темы семейных связей, традиций и адаптации к новым жизненным условиям.

Особенности кинофестиваля Ischia

Ischia Film Festival, основанный в 2003 году, является одной из наиболее уникальных культурных площадок Европы. Основное внимание организаторы уделяют художественной роли места действия в фильмах — ленты оцениваются не только с точки зрения содержания, но и через призму визуального взаимодействия с ландшафтом, архитектурой и культурной средой. Именно поэтому победа на этом фестивале особенно ценна.

Казахстанское кино в мировом контексте

Отметим, что казахстанские фильмы все чаще появляются на международных киноплощадках. Так, с 3 по 7 июля 2025 года картины «Операция Набат» и «Братья» были представлены на кинофестивале стран ШОС, проходившем в китайском городе Чунцин. Это подчеркивает растущий интерес к казахстанскому кино и его активное продвижение на международном уровне.