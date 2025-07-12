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12.07.2025, 09:05

Все экстренные службы в Казахстане объединили в единый центр: что это значит для граждан

Новости Казахстана 0 534

В Казахстане начал работу Национальный координационный центр экстренной медицины (НКЦЭМ), объединивший все ранее разрозненные экстренные службы. Об этом сообщил председатель правления центра, нейрохирург высшей категории Ержан Адильбеков, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

© Sputnik / Абзал Калиев
© Sputnik / Абзал Калиев

Централизация экстренной медицины

По его словам, такая интеграция позволяет оказывать более оперативную и квалифицированную медицинскую помощь, особенно пациентам из отдалённых регионов страны. Также улучшены ключевые показатели работы служб скорой помощи на местах.

Многопрофильная клиническая база

В структуру НКЦЭМ входит современная многопрофильная больница на 250 коек. Медучреждение объединяет девять клинических департаментов, охватывающих 29 медицинских направлений, включая:

  • Общую хирургию

  • Акушерство

  • Терапию

  • Политравму

  • Кардиоторакальную хирургию и кардиологию

  • Урологию с амбулаторной хирургией

  • Гнойно-септическую хирургию и комбустиологию

  • Гинекологию

  • Нейрохирургию

Передовое оборудование и высокие технологии

Больница оснащена новейшими медицинскими приборами, включая:

  • Компьютерный томограф с 256 срезами

  • Магнитно-резонансный томограф мощностью 3 Тесла

  • Ангиограф

  • Рентген- и УЗИ-аппараты

  • 12 полностью оборудованных операционных залов

Кроме того, в арсенале клиники — уникальные технологии:

  • Роботизированная система хирургической визуализации KINEVO 900

  • Хирургическая навигационная система KICK

Они обеспечивают высокую точность и безопасность во время операций, позволяя получать четкие изображения и вести точную навигацию в процессе хирургического вмешательства.

Медицинская авиация и международная помощь

Одной из особенностей центра является наличие ангара и вертолетной площадки, что позволяет оперативно эвакуировать и транспортировать пациентов с любых уголков страны.

С начала 2025 года медицинская авиация совершила 1047 вылетов, из которых:

  • 829 — на самолетах

  • 218 — на вертолетах

Это на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Центр также участвовал в международной эвакуации тяжёлых пациентов: были выполнены пять зарубежных рейсов из Турции, Вьетнама, Германии, Южной Кореи и Египта.

Телемедицина и обучение по международным стандартам

На базе НКЦЭМ создан Ситуационный центр — круглосуточный центр телемедицины, обеспечивающий дистанционный мониторинг состояния пациентов в реанимациях и роддомах по всей стране.

Также работает Учебно-тренинговый центр, задачей которого является подготовка медицинского персонала по международным стандартам в области экстренной и неотложной помощи. Здесь отрабатываются практические навыки, необходимые в критических ситуациях.

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