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12.07.2025, 10:16

Поквартирые обходы: что важно знать казахстанцам о проверках документов - комментарий МВД

Новости Казахстана 0 1 587

В Министерстве внутренних дел страны прокомментировали информацию, распространившуюся в соцсетях и мессенджерах о якобы проводимых проверках документов и сборе биометрических данных в жилых домах. Ведомство официально заявило: такие действия не имеют отношения к правоохранительным органам, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Распространяемая информация — фейк

В последние дни в интернете появилось сообщение, будто некие люди, представляясь полицейскими, ходят по квартирам граждан и требуют предъявить удостоверения личности. Также утверждается, что они собирают биометрические данные.

Пресс-служба МВД категорически опровергла эти заявления.

«Эта информация не соответствует действительности», — подчеркнули в министерстве.

Предупреждение о фейках и юридической ответственности

В МВД напомнили, что распространение ложной информации через социальные сети и мессенджеры — административно и уголовно наказуемо. За публикацию заведомо недостоверных сведений с использованием СМИ или интернет-ресурсов предусмотрена ответственность согласно законодательству Республики Казахстан.

Гражданам рекомендовали не доверять неподтвержденным слухам и пользоваться исключительно официальными источниками информации.

Полиция ранее предупреждала о мошенниках

На прошлой неделе правоохранительные органы уже обращались к жителям страны с похожим предупреждением. Тогда речь шла о случаях, когда злоумышленники выдавали себя за сотрудников «Казпочты», чтобы получить доступ к личным данным граждан и банковским счетам.

Полиция призывает граждан быть бдительными, не передавать личную информацию посторонним и в случае сомнений обращаться на горячую линию МВД или в ближайшее отделение полиции.

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