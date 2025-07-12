Поквартирые обходы: что важно знать казахстанцам о проверках документов - комментарий МВД

В Министерстве внутренних дел страны прокомментировали информацию, распространившуюся в соцсетях и мессенджерах о якобы проводимых проверках документов и сборе биометрических данных в жилых домах. Ведомство официально заявило: такие действия не имеют отношения к правоохранительным органам, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Распространяемая информация — фейк

В последние дни в интернете появилось сообщение, будто некие люди, представляясь полицейскими, ходят по квартирам граждан и требуют предъявить удостоверения личности. Также утверждается, что они собирают биометрические данные.

Пресс-служба МВД категорически опровергла эти заявления.

«Эта информация не соответствует действительности», — подчеркнули в министерстве.

Предупреждение о фейках и юридической ответственности

В МВД напомнили, что распространение ложной информации через социальные сети и мессенджеры — административно и уголовно наказуемо. За публикацию заведомо недостоверных сведений с использованием СМИ или интернет-ресурсов предусмотрена ответственность согласно законодательству Республики Казахстан.

Гражданам рекомендовали не доверять неподтвержденным слухам и пользоваться исключительно официальными источниками информации.

Полиция ранее предупреждала о мошенниках

На прошлой неделе правоохранительные органы уже обращались к жителям страны с похожим предупреждением. Тогда речь шла о случаях, когда злоумышленники выдавали себя за сотрудников «Казпочты», чтобы получить доступ к личным данным граждан и банковским счетам.

Полиция призывает граждан быть бдительными, не передавать личную информацию посторонним и в случае сомнений обращаться на горячую линию МВД или в ближайшее отделение полиции.