Кандасы осваивают север страны: как переселенцы устраивают жизнь в СКО

За последние девять лет в Северо-Казахстанскую область переехали более тысячи этнических казахов. Репатрианты успешно адаптируются, открывают личные хозяйства и получают государственные гранты на развитие. Один из таких примеров — Нажиб Казак, основавший ферму в селе Николаевка, сообщает Lada.kz . со ссылкой на 24.kz .

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Более тысячи новых переселенцев

С 2015 года в Северо-Казахстанскую область переселились свыше 1 000 этнических казахов, получивших статус кандасов. Эти данные подтверждают стабильный поток репатриантов, осваивающих северные регионы страны в рамках программ по внутренней миграции и переселению.

Пример успешной интеграции

Один из переселенцев — Нажиб Казак — прибыл в Казахстан из Ирана четыре года назад. Вместе с семьёй он поселился в селе Николаевка Северо-Казахстанской области. Благодаря поддержке государства и гранту в размере 1,5 млн тенге мужчина открыл небольшую ферму. Сейчас на его подворье содержится 40 голов скота.

Сложности и привыкание к климату

Нажиб признаётся, что адаптация к северному климату далась нелегко. Вспоминает, как удивлялся снегу в мае и сильным буранам. Однако, по его словам, уже спустя несколько месяцев удалось освоиться и даже построить коровник за три недели. «Погода радует. Мы уже привыкли к местному климату… Мне нравится здесь жить», — поделился он.

Кто такие кандасы

Термин «кандас» официально введён в 2021 году и используется в отношении этнических казахов, вернувшихся на родину из-за рубежа. До этого применялось понятие «оралман». На сегодняшний день основными странами исхода являются Узбекистан, Китай, Туркменистан, Россия, Монголия и другие.

С 1991 года по июнь 2024 года в Казахстан вернулись более 1 миллиона 135 тысяч этнических казахов. Основные регионы расселения — Туркестанская, Алматинская, Мангистауская области, а также города Алматы, Астана и Тараз.