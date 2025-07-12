«Атомная школа‑2025»: казахстанцы в центре ядерных технологий в Москве

Школьники из Казахстана приняли участие в трёхдневной «Атомной школе‑2025» при НИЯУ МИФИ в России. Они посетили лаборатории и ведущие предприятия Росатома, прошли интенсивы по ядерной физике, лазерным и плазменным технологиям, а также участвовали в ярмарке вакансий и карьерных консультациях. Программа направлена на повышение интереса молодых людей к ядерной сфере и формирование будущих специалистов отрасли, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Sputnik.

"Атомная школа-2025" © Photo : НИЯУ МИФИ

Что такое «Атомная школа‑2025»

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» провёл трёхдневный образовательный форум «Атомная школа‑2025». В нём приняли участие 112 студентов и школьников из 45 вузов и 21 региона России, а также из Казахстана, Узбекистана и Вьетнама.

Программа образовательного форума

Участники посетили лаборатории и предприятия Росатома, познакомились с современными комплексами атомной отрасли. В рамках школы прошли интенсивные курсы по ядерной физике, лазерным и плазменным технологиям. Ребята получили возможность пообщаться с представителями компаний и вузов на ярмарке вакансий и карьерных консультациях.

Взгляд руководства

Открывая форум, проректор НИЯУ МИФИ Елена Весна отметила, что насыщенная образовательная программа поможет молодым специалистам определиться с будущей профессией и понять текущие тенденции в ядерной отрасли. По её словам, Россия является мировым лидером в сфере мирного атома не только благодаря безопасности, но и благодаря развитию ядерной медицины, освоению Арктики и космоса, а также созданию новых материалов. «Те, кто занимается этим, проектируют будущее — добро пожаловать в это замечательное сообщество!», — добавила она.

Мастер-классы и интерактив

Кроме экскурсий, участники посетили лекции и мастер-классы от ведущих экспертов Росатома и НИЯУ МИФИ. В рамках форума молодые люди получили вдохновение и практические знания о профессиональной деятельности в атомной сфере.

Награды и перспективы

По итогам форума лучшие участники получили памятные дипломы и путёвки на международный фестиваль World Atomic Week в Москве. Это открывает перед ними доступ к дальнейшему развитию в ядерной отрасли на международном уровне.