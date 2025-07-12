18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.93
609.07
6.68
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.07.2025, 11:29

«Атомная школа‑2025»: казахстанцы в центре ядерных технологий в Москве

Новости Казахстана 0 376

Школьники из Казахстана приняли участие в трёхдневной «Атомной школе‑2025» при НИЯУ МИФИ в России. Они посетили лаборатории и ведущие предприятия Росатома, прошли интенсивы по ядерной физике, лазерным и плазменным технологиям, а также участвовали в ярмарке вакансий и карьерных консультациях. Программа направлена на повышение интереса молодых людей к ядерной сфере и формирование будущих специалистов отрасли, сообщает  Lada.kz. со ссылкой на Sputnik.

"Атомная школа-2025" © Photo : НИЯУ МИФИ
"Атомная школа-2025" © Photo : НИЯУ МИФИ

Что такое «Атомная школа‑2025»

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» провёл трёхдневный образовательный форум «Атомная школа‑2025». В нём приняли участие 112 студентов и школьников из 45 вузов и 21 региона России, а также из Казахстана, Узбекистана и Вьетнама.

Программа образовательного форума

Участники посетили лаборатории и предприятия Росатома, познакомились с современными комплексами атомной отрасли. В рамках школы прошли интенсивные курсы по ядерной физике, лазерным и плазменным технологиям. Ребята получили возможность пообщаться с представителями компаний и вузов на ярмарке вакансий и карьерных консультациях.

Взгляд руководства

Открывая форум, проректор НИЯУ МИФИ Елена Весна отметила, что насыщенная образовательная программа поможет молодым специалистам определиться с будущей профессией и понять текущие тенденции в ядерной отрасли. По её словам, Россия является мировым лидером в сфере мирного атома не только благодаря безопасности, но и благодаря развитию ядерной медицины, освоению Арктики и космоса, а также созданию новых материалов. «Те, кто занимается этим, проектируют будущее — добро пожаловать в это замечательное сообщество!», — добавила она.

Мастер-классы и интерактив

Кроме экскурсий, участники посетили лекции и мастер-классы от ведущих экспертов Росатома и НИЯУ МИФИ. В рамках форума молодые люди получили вдохновение и практические знания о профессиональной деятельности в атомной сфере.

Награды и перспективы

По итогам форума лучшие участники получили памятные дипломы и путёвки на международный фестиваль World Atomic Week в Москве. Это открывает перед ними доступ к дальнейшему развитию в ядерной отрасли на международном уровне.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…