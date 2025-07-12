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12.07.2025, 12:02

В Казахстане ужесточают контроль за ввозом яиц и транзитом продуктов

Новости Казахстана 0 404

Министерство торговли и интеграции Казахстана усиливает контроль за импортом куриных яиц и транзитной продукцией после обращений от фермеров и представителей птицеводческой отрасли. В стране уже действует полугодовой запрет на ввоз яиц, при этом транзит через территорию Казахстана по-прежнему разрешён. Меры направлены на поддержку местных производителей и защиту внутреннего рынка, сообщает  Lada.kz. со ссылкой на  Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Причины усиления контроля

С апреля 2025 года в Казахстане действует временный запрет на ввоз куриных яиц (код ТН ВЭД ЕАЭС 040721) сроком на шесть месяцев. Такое решение принято для защиты отечественных производителей, столкнувшихся с демпингом и падением рентабельности на фоне импорта дешёвой продукции. При этом транзит яиц через территорию республики не запрещён и допускается при соблюдении таможенных процедур.

Жалобы от производителей

Инициатива по введению ограничений поступила от фермеров и Ассоциации птицеводов Казахстана. Производители заявили о случаях незаконного ввоза некачественной продукции и демпинговых поставках, которые наносят вред внутреннему рынку. Кроме того, поднимались вопросы по поводу нарушения ценовой политики и сбыта продукции по ценам ниже себестоимости.

Ситуация на рынке

По данным за 2024 год, объём импорта куриных яиц в Казахстан составил 87,4 миллиона штук. При этом отечественные производители покрывали до 99% внутреннего спроса. Такая ситуация привела к перенасыщению рынка весной и летом, снижению цен и образованию излишков на складах. Фабрики оказались в условиях, когда отпускные цены упали ниже себестоимости производства.

Меры со стороны государства

Запрет на ввоз действует на основании приказа Министерства сельского хозяйства от 4 апреля 2025 года. Он вступил в силу с 9 апреля. В дополнение к этому Министерство торговли усилило контроль за транзитной продукцией — проводится проверка соответствия документов, условий хранения и конечных пунктов назначения. Также предпринимаются шаги по контролю ценовых наценок и качества реализуемых товаров.

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