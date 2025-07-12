18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.93
609.07
6.68
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.07.2025, 13:06

Азарт обернулся увольнением: сотрудник акимата Уральска проиграл почти миллион тенге на ставках

Новости Казахстана 0 1 366

Сотрудник акимата Уральска лишился должности после того, как потратил почти миллион тенге на ставки, нарушив антикоррупционные нормы. С 2021 года он внёс в букмекерскую контору OLIMPBET более 34 млн тенге и проиграл 971 тыс. тенге после введения запрета для госслужащих в сентябре 2024 года. Всего дисциплинарные меры затронули 24 человека, 16 из них были уволены, сообщает  Lada.kz. со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Нарушение антикоррупционного законодательства

С июня 2021 года по январь 2025 года сотрудник акимата активно делал ставки через букмекерскую платформу, пополнив счёт на 34 миллиона тенге. После введения с 9 сентября 2024 года запрета для государственных служащих на участие в азартных играх, он продолжил совершать ставки. В этот период он проиграл 971 тысячу тенге, нарушив тем самым антикоррупционные ограничения.

Проверки и отставки

Факт нарушений был выявлен в ходе прокурорской проверки в Западно-Казахстанской области. Результаты проверки показали, что аналогичные случаи зафиксированы не только в акимате, но также в управлениях государственных доходов и полиции. В итоге 24 госслужащих были привлечены к дисциплинарной ответственности, 16 из них — освобождены от занимаемых должностей.

Последствия и реакция

Подобные меры связаны с необходимостью укрепления доверия к институтам государственной службы. Запрет на участие госслужащих в азартных играх введён для предотвращения коррупционных рисков, конфликта интересов и зависимости от лудомании. Нарушение этого требования может повлечь за собой не только увольнение, но и уголовную или административную ответственность в зависимости от масштаба нарушений.

6
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…