Азарт обернулся увольнением: сотрудник акимата Уральска проиграл почти миллион тенге на ставках

Сотрудник акимата Уральска лишился должности после того, как потратил почти миллион тенге на ставки, нарушив антикоррупционные нормы. С 2021 года он внёс в букмекерскую контору OLIMPBET более 34 млн тенге и проиграл 971 тыс. тенге после введения запрета для госслужащих в сентябре 2024 года. Всего дисциплинарные меры затронули 24 человека, 16 из них были уволены, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Zakon.kz.

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Нарушение антикоррупционного законодательства

С июня 2021 года по январь 2025 года сотрудник акимата активно делал ставки через букмекерскую платформу, пополнив счёт на 34 миллиона тенге. После введения с 9 сентября 2024 года запрета для государственных служащих на участие в азартных играх, он продолжил совершать ставки. В этот период он проиграл 971 тысячу тенге, нарушив тем самым антикоррупционные ограничения.

Проверки и отставки

Факт нарушений был выявлен в ходе прокурорской проверки в Западно-Казахстанской области. Результаты проверки показали, что аналогичные случаи зафиксированы не только в акимате, но также в управлениях государственных доходов и полиции. В итоге 24 госслужащих были привлечены к дисциплинарной ответственности, 16 из них — освобождены от занимаемых должностей.

Последствия и реакция

Подобные меры связаны с необходимостью укрепления доверия к институтам государственной службы. Запрет на участие госслужащих в азартных играх введён для предотвращения коррупционных рисков, конфликта интересов и зависимости от лудомании. Нарушение этого требования может повлечь за собой не только увольнение, но и уголовную или административную ответственность в зависимости от масштаба нарушений.