В Казахстане запретили размещать табло с курсами валют на улицах

Постановлением Национального банка от 23 июня 2025 года внесены изменения в Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в РК, сообщает Lada.kz.
В каждом обменном пункте в доступном для обозрения клиентами месте размещается следующая информация:
Указывается, что установка информационного стенда для клиентов, содержащего сведения о курсе покупки или курсе продажи наличной иностранной валюты за тенге, осуществляется внутри помещения обменного пункта или непосредственно возле операционной кассы обменного пункта.
Не допускается размещение указанного информационного стенда вне помещения обменного пункта, в том числе на крышах и внешних сторонах зданий или сооружений, стационарных, передвижных и выносных стендах.
Также говорится, что информационный стенд должен быть недоступен визуальному обзору на открытом пространстве за пределами помещения обменного пункта, только если обменный пункт не располагается в зданиях и сооружениях многофункционального назначения (в том числе деловых центрах), в зданиях железнодорожных вокзалов, казино, внутри аэровокзалов международных аэропортов, на территории автомобильных, морских и речных пунктов пропуска через Государственную границу РК.
Допускается размещение информации о курсе покупки или курсе продажи наличной иностранной валюты за тенге на мониторе автоматизированного обменного пункта.
Допускается размещение информации на интернет-ресурсе юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой.
По требованию физического лица кассир обменного пункта представляет информацию об основных признаках годных к обращению и негодных к обращению банкнот, о порядке и условиях принятия на инкассо неплатежных или негодных к обращению банкнот иностранной валюты (за исключением автоматизированного обменного пункта).
Постановление вводится в действие с 9 сентября 2025 года.
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