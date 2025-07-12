Жителям двух регионов Казахстана прогнозируют жару до +43 °C в воскресенье

Жителям Южно‑Казахстанской и Жамбылской областей Казахстана в воскресенье синоптики прогнозируют аномальную жару до +43 °C. В некоторых районах ожидается температура около +40…+43 °C днём и до +25…+27 °C ночью. Такие условия требуют особой осторожности, стоит ограничить пребывание на улице и следовать рекомендациям специалистов, сообщает Lada.kz . по информации РГП "Казгидромет".

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Где и когда ожидается пик жары

В воскресенье в центральных и южных районах Южно‑Казахстанской и некоторых районах Жамбылской области дневная температура повысится до +40…+43 °C. Ночная температура составит приблизительно +25…+27 °C, что сохранит ощущение летнего зноя даже в темное время суток.

Сильную жару от +35° до +39° прогнозируют днем в Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях, а также в области Жетысу и на юге области Улытау.

В Туркестанской и Кызылординской областях в воскресенье ожидается сильная жара до +40°. Аналогичные пиковые значения покажут термометры днем 13 июля и в Мангистауском регионе.

Очень сильную жару стоит ждать жителям запада и юга Западно-Казахстанской, а также юга Мангистауской области, где воздух раскалится до +43°.

Рекомендации для населения

Ограничьте пребывание на улице в период пика жары — с 12 до 16 часов.

Избегайте солнечных лучей: носите головные уборы, солнцезащитные очки и легкую, светлую одежду из натуральных тканей.

Пейте больше воды , даже если нет явного чувства жажды — минимум 1,5–2 литра в день.

Откажитесь от тяжёлой и острой пищи , отдайте предпочтение лёгким фруктам и охлаждённым напиткам.

Планируйте активность на утро или вечер, избегая фитнеса и физической работы в самое жаркое время.

Возможные риски

Жара выше +40 °C может стать причиной тепловых ударов, обезвоживания и обострений хронических заболеваний. Повышенная температура — повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, особенно — у детей, пожилых и людей с проблемами здоровья.