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12.07.2025, 20:29

ЕНТ-2025: кто набрал максимум, сколько провалились и как изменилась система

Новости Казахстана 0 1 089

В Казахстане завершился основной этап Единого национального тестирования (ЕНТ) 2025 года. В нем приняли участие более 210 тысяч абитуриентов, сообщило Министерство науки и высшего образования РК, передает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Языки тестирования и общее количество сдач

По данным ведомства:

  • 76,5% участников сдавали тест на казахском языке;

  • 23,5% — на русском языке;

  • 149 человек предпочли английский язык.

Абитуриентам предоставлялась возможность пройти тестирование дважды, при этом в конкурсе на образовательный грант учитывался лучший результат. В результате общее количество попыток составило 381 тысячу.

Результаты и средний балл

По итогам тестирования:

  • Пороговый балл преодолели около 161 тысячи человек — это 76% от всех участников.

  • Средний балл по пяти предметам составил 69.

  • Максимальный результат — 140 баллов — набрал Әбілхан Жәнібек из Туркестанской области.

  • Более 130 баллов получили 598 абитуриентов.

Участники с особыми потребностями

Для абитуриентов с особыми образовательными потребностями (ООП) были созданы специальные условия. В тестировании приняли участие 681 человек из этой категории.

Электронная апелляция и работа комиссии

ЕНТ проводилось в электронном формате, что позволило участникам оперативно подавать апелляции. Всего было подано более 92 тысяч заявлений, из них удовлетворены 104 по уникальным тестовым заданиям.

Работа Республиканской апелляционной комиссии завершена, а сертификаты доступны в личных кабинетах абитуриентов.

Нарушения и меры

Во время проведения ЕНТ зафиксировано 711 случаев нарушений. Самые частые попытки:

  • пронос смартфонов, смарт-часов, микронаушников;

  • использование шпаргалок.

Из-за этих нарушений:

  • 326 человек не были допущены к тестированию;

  • 380 абитуриентов были удалены из аудиторий, их результаты аннулированы;

  • еще 5 результатов аннулировали по итогам просмотра видеозаписей.

Анализ записей продолжается и завершится до 31 октября, что, по словам представителей министерства, обеспечит прозрачность и честность процедуры.

Дополнительная информация о формате и стоимости

  • Стоимость одной попытки участия в ЕНТ составляет 5 640 тенге.

  • Допускается сдача двух попыток, и оба сертификата действительны.

  • Для участия в конкурсе на грант учитывается наилучший результат.

Переносы дат ЕНТ в мае

В связи с изменением даты последнего звонка, Национальный центр тестирования в мае сообщал о переносе сроков:

  • абитуриенты, зарегистрированные на 23 мая, проходили тест 25 мая;

  • те, кто подал заявку на 24 мая, сдавали ЕНТ 1 июня.

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