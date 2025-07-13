ЕНТ-2025: кто набрал максимум, сколько провалились и как изменилась система

В Казахстане завершился основной этап Единого национального тестирования (ЕНТ) 2025 года. В нем приняли участие более 210 тысяч абитуриентов, сообщило Министерство науки и высшего образования РК, передает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Языки тестирования и общее количество сдач

По данным ведомства:

76,5% участников сдавали тест на казахском языке ;

23,5% — на русском языке ;

149 человек предпочли английский язык.

Абитуриентам предоставлялась возможность пройти тестирование дважды, при этом в конкурсе на образовательный грант учитывался лучший результат. В результате общее количество попыток составило 381 тысячу.

Результаты и средний балл

По итогам тестирования:

Пороговый балл преодолели около 161 тысячи человек — это 76% от всех участников.

Средний балл по пяти предметам составил 69 .

Максимальный результат — 140 баллов — набрал Әбілхан Жәнібек из Туркестанской области.

Более 130 баллов получили 598 абитуриентов.

Участники с особыми потребностями

Для абитуриентов с особыми образовательными потребностями (ООП) были созданы специальные условия. В тестировании приняли участие 681 человек из этой категории.

Электронная апелляция и работа комиссии

ЕНТ проводилось в электронном формате, что позволило участникам оперативно подавать апелляции. Всего было подано более 92 тысяч заявлений, из них удовлетворены 104 по уникальным тестовым заданиям.

Работа Республиканской апелляционной комиссии завершена, а сертификаты доступны в личных кабинетах абитуриентов.

Нарушения и меры

Во время проведения ЕНТ зафиксировано 711 случаев нарушений. Самые частые попытки:

пронос смартфонов, смарт-часов, микронаушников ;

использование шпаргалок.

Из-за этих нарушений:

326 человек не были допущены к тестированию;

380 абитуриентов были удалены из аудиторий, их результаты аннулированы ;

еще 5 результатов аннулировали по итогам просмотра видеозаписей.

Анализ записей продолжается и завершится до 31 октября, что, по словам представителей министерства, обеспечит прозрачность и честность процедуры.

Дополнительная информация о формате и стоимости

Стоимость одной попытки участия в ЕНТ составляет 5 640 тенге .

Допускается сдача двух попыток , и оба сертификата действительны.

Для участия в конкурсе на грант учитывается наилучший результат.

Переносы дат ЕНТ в мае

В связи с изменением даты последнего звонка, Национальный центр тестирования в мае сообщал о переносе сроков: