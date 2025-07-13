ЕНТ-2025: кто набрал максимум, сколько провалились и как изменилась система

В Казахстане завершился основной этап Единого национального тестирования (ЕНТ) 2025 года. В нем приняли участие более 210 тысяч абитуриентов, сообщило Министерство науки и высшего образования РК, передает Lada.kz.
По данным ведомства:
76,5% участников сдавали тест на казахском языке;
23,5% — на русском языке;
149 человек предпочли английский язык.
Абитуриентам предоставлялась возможность пройти тестирование дважды, при этом в конкурсе на образовательный грант учитывался лучший результат. В результате общее количество попыток составило 381 тысячу.
По итогам тестирования:
Пороговый балл преодолели около 161 тысячи человек — это 76% от всех участников.
Средний балл по пяти предметам составил 69.
Максимальный результат — 140 баллов — набрал Әбілхан Жәнібек из Туркестанской области.
Более 130 баллов получили 598 абитуриентов.
Для абитуриентов с особыми образовательными потребностями (ООП) были созданы специальные условия. В тестировании приняли участие 681 человек из этой категории.
ЕНТ проводилось в электронном формате, что позволило участникам оперативно подавать апелляции. Всего было подано более 92 тысяч заявлений, из них удовлетворены 104 по уникальным тестовым заданиям.
Работа Республиканской апелляционной комиссии завершена, а сертификаты доступны в личных кабинетах абитуриентов.
Во время проведения ЕНТ зафиксировано 711 случаев нарушений. Самые частые попытки:
пронос смартфонов, смарт-часов, микронаушников;
использование шпаргалок.
Из-за этих нарушений:
326 человек не были допущены к тестированию;
380 абитуриентов были удалены из аудиторий, их результаты аннулированы;
еще 5 результатов аннулировали по итогам просмотра видеозаписей.
Анализ записей продолжается и завершится до 31 октября, что, по словам представителей министерства, обеспечит прозрачность и честность процедуры.
Стоимость одной попытки участия в ЕНТ составляет 5 640 тенге.
Допускается сдача двух попыток, и оба сертификата действительны.
Для участия в конкурсе на грант учитывается наилучший результат.
В связи с изменением даты последнего звонка, Национальный центр тестирования в мае сообщал о переносе сроков:
абитуриенты, зарегистрированные на 23 мая, проходили тест 25 мая;
те, кто подал заявку на 24 мая, сдавали ЕНТ 1 июня.
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