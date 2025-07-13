Минтруд отменил трудовые книжки: новый порядок регистрации стажа в Казахстане

Министр труда Казахстана Светлана Жакупова заявила, что трудовые книжки больше не обязательны и признаны устаревшими. Стаж теперь учитывается по электронным трудовым договорам и пенсионным взносам, через Единую систему учёта. При увольнении документы можно сохранить как сувенир, но они не требуются законом, сообщает Lada.kz со ссылкой на DigitalBusiness.kz .

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Министр труда Светлана Жакупова 12 июля 2025 года официально сообщила, что от трудовых книжек можно отказаться: они утратили значение в современных реалиях, и оформление труда теперь происходит в цифровом формате.

При заключении трудового договора достаточно оформить его в электронном виде через Единую систему учёта трудовых договоров. Трудовой стаж начисляется в зависимости от пенсионных отчислений: если работодатель регулярно делает взносы, стаж считается автоматически

Жакупова назвала трудовые книжки «архаизмом», от которого давно следовало отказаться. Они перестают быть обязательными, но при желании гражданин может сохранить бумажный экземпляр как памятный документ.