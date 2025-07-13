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13.07.2025, 10:41

Учёные Казахстана предсказывают: древняя комета станет видна уже в 2025–2026 годах

Новости Казахстана 0 375

Учёные из Казахстана сообщили об открытии кометы 3I/ATLAS, возраст которой оценивается в 7 млрд лет — древнейшей из известных. Небесное тело заметили 1 июля 2025 года, и оно направляется к Солнечной системе. Предполагается, что наблюдать её в любительский телескоп можно будет уже в конце 2025 — начале 2026 года, сообщает  Lada.kz. со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Астрономы зафиксировали появление новой межзвёздной кометы, получившей обозначение 3I/ATLAS. Учёные отмечают, что возраст этого небесного тела составляет около 7 миллиардов лет — это делает её одной из древнейших из известных науке.

По информации специалистов, комета сформировалась задолго до появления Солнечной системы. Предположительно, она прибыла из так называемого «толстого диска» Млечного Пути — области, где сосредоточены звёзды и объекты, возникшие на ранних этапах существования нашей галактики.

3I/ATLAS стала третьим по счёту межзвёздным объектом, проникшим в пределы Солнечной системы. До неё подобные случаи были зафиксированы лишь дважды: в 2017 году с появлением объекта ʻОумуамуа и в 2019 году — кометы Борисова. В отличие от них, новая комета уже демонстрирует заметную активность: при приближении к Солнцу начинается испарение водяного льда, образуются пылевые выбросы и формируется хвост.

По прогнозам учёных, при благоприятных условиях наблюдать комету можно будет в конце 2025 года, а к началу 2026 года она станет доступной для наблюдения даже в любительский телескоп. Казахстанцы также смогут увидеть это редкое явление.

Астрономы надеются, что наблюдения за кометой 3I/ATLAS позволят получить ценную информацию о ранней Вселенной и процессе формирования звёздных систем.

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