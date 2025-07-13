С 13 по 20 июля проводится приём заявлений на государственные гранты для абитуриентов Казахстана

С 13 июля по 20 июля 2025 года абитуриенты Казахстана могут подать заявления на участие в конкурсе на государственные образовательные гранты. Подача документов доступна как онлайн через портал eGov.kz, так и лично — в приёмных комиссиях вузов. Результаты конкурса планируется объявить до 10 августа, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Tengrinews.kz .

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В Казахстане стартовал приём заявлений на участие в конкурсе на получение образовательных грантов. Абитуриенты могут подать документы с 13 по 20 июля 2025 года. Приём осуществляется как через интернет — на портале eGov, так и в традиционном формате — в приёмных комиссиях вузов.

Система приёма документов внедрена в рамках инициативы «Цифровой университет» и обеспечивает автоматизированный, прозрачный процесс подачи. Онлайн-заявки принимаются ежедневно с 9:00 до 18:00 по времени Астаны. Ожидается, что результаты конкурса будут опубликованы до 10 августа.

Какие документы нужны

Для участия в конкурсе необходимо предоставить:

удостоверение личности;

сертификат ЕНТ;

фото 3×4;

аттестат или диплом о среднем образовании;

документы, подтверждающие льготы (при наличии), такие как справка об инвалидности, документы о статусе сироты, удостоверение многодетной семьи и др.

Абитуриенты могут выбрать до четырёх образовательных программ при подаче заявки. В случае выигрыша гранта один из выбранных вариантов будет засчитан.

Минимальные баллы ЕНТ

Для участия в конкурсе на гранты предусмотрены следующие пороговые баллы:

не менее 75 баллов — для поступающих на педагогические и юридические специальности;

не менее 70 — для направлений в области здравоохранения и социальной сферы;

не менее 65 — для национальных вузов;

не менее 50 — для остальных вузов.

Образовательные учреждения вправе устанавливать собственные требования к минимальному баллу в зависимости от выбранной специальности.

Квоты и целевое обучение

Для отдельных категорий поступающих предусмотрены специальные квоты. Это выпускники сельских школ, дети-сироты, лица с инвалидностью, представители социально уязвимых групп. Также продолжается реализация программы целевого обучения, которая даёт возможность поступления на основе гранта при условии последующей отработки по распределению.