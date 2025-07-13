Перевод денег могут «заморозить» на пять дней: новые правила в Казахстане с 2026 года

С начала 2026 года банки, платежные системы и операторы связи смогут приостанавливать денежные переводы по подозрению в мошенничестве на срок до пяти рабочих дней вместо прежних трёх. Изменения закреплены в поправках к Закону «О платежах и платежных системах», подписанных 30 июня 2025 года. Если клиент не предоставит объяснений — средства останутся «замороженными», а в случае подтверждения мошенничества — направятся в правоохранительные органы, сообщает Lada.kz . со ссылкой на digitalbusiness.kz .

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В Казахстане с начала 2026 года вступают в силу изменения, направленные на усиление контроля за финансовыми операциями. В соответствии с поправками в Закон «О платежах и платёжных системах», теперь банки, платёжные организации и мобильные операторы имеют право приостанавливать обработку подозрительных денежных переводов сроком до пяти рабочих дней. Ранее максимальный срок составлял три дня.

Если транзакция покажется подозрительной, организация может направить клиенту запрос с просьбой разъяснить источник средств и цель перевода. В случае отсутствия ответа или предоставления неполной информации, доступ к счёту или электронному кошельку может быть ограничен до выяснения всех обстоятельств.

В случае если операция будет признана легальной, доступ к средствам восстановят. Однако если подтверждаются признаки мошенничества, информация о клиенте и переводе будет передана в правоохранительные органы. Кроме того, данные могут быть внесены в специальную базу сомнительных операций.

Изменения направлены на борьбу с незаконными финансовыми схемами и мошенничеством. Однако они требуют от клиентов большей внимательности: теперь необходимо быть готовыми предоставить пояснения по переводу, чтобы не остаться без доступа к собственным средствам на несколько рабочих дней.