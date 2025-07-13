18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.93
609.07
6.68
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.07.2025, 14:19

Яйца, лук, морковь и рис стали дешевле: снижение цен зафиксировали в Казахстане

Новости Казахстана 0 505

Министерство торговли и интеграции Казахстана зафиксировало снижение цен на социально значимые продукты за последнюю неделю. Наиболее заметно подешевели яйца, лук и морковь. Кроме того, с начала года наблюдается удешевление муки, сообщает  Lada.kz. со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Министерство торговли и интеграции Казахстана подвело итоги еженедельного мониторинга цен на социально значимые продукты питания. Впервые с начала 2025 года ведомство зафиксировало общее снижение стоимости ряда позиций.

Согласно официальным данным, за последнюю неделю снизились цены на следующие продукты:

  • яйца — на 1,2 %

  • репчатый лук — на 0,8 %

  • морковь — на 0,6 %

  • рожки и рис — на 0,1 %

Также с начала года мука подешевела на 1,7 %.

Наибольшее недельное снижение цен зафиксировано в Туркестанской области — на 0,2 %. В Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях отмечено снижение на 0,1 %. При этом в таких регионах, как Алматы, Астана, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Алматинская, Костанайская и Абайская области, уровень цен остался стабильным.

В рамках постоянного контроля за соблюдением правил ценообразования региональными комиссиями было выявлено 1 872 случая превышения допустимой торговой надбавки, установленной на уровне 15 %. По каждому из этих фактов начаты административные разбирательства.

Кроме того, в ходе анализа товарных цепочек специалисты выявили 655 возможных нарушений антимонопольного законодательства. Всего было проверено более 6 100 товарных цепочек.

Одним из действенных механизмов стабилизации цен остаются сельскохозяйственные ярмарки. С начала года по стране было проведено около 3 000 таких мероприятий. На ярмарках фермеры реализуют продукцию напрямую потребителям, что позволяет избежать дополнительных наценок со стороны посредников и торговых сетей.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…