Яйца, лук, морковь и рис стали дешевле: снижение цен зафиксировали в Казахстане

Министерство торговли и интеграции Казахстана зафиксировало снижение цен на социально значимые продукты за последнюю неделю. Наиболее заметно подешевели яйца, лук и морковь. Кроме того, с начала года наблюдается удешевление муки, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Zakon.kz.

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Министерство торговли и интеграции Казахстана подвело итоги еженедельного мониторинга цен на социально значимые продукты питания. Впервые с начала 2025 года ведомство зафиксировало общее снижение стоимости ряда позиций.

Согласно официальным данным, за последнюю неделю снизились цены на следующие продукты:

яйца — на 1,2 %

репчатый лук — на 0,8 %

морковь — на 0,6 %

рожки и рис — на 0,1 %

Также с начала года мука подешевела на 1,7 %.

Наибольшее недельное снижение цен зафиксировано в Туркестанской области — на 0,2 %. В Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях отмечено снижение на 0,1 %. При этом в таких регионах, как Алматы, Астана, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Алматинская, Костанайская и Абайская области, уровень цен остался стабильным.

В рамках постоянного контроля за соблюдением правил ценообразования региональными комиссиями было выявлено 1 872 случая превышения допустимой торговой надбавки, установленной на уровне 15 %. По каждому из этих фактов начаты административные разбирательства.

Кроме того, в ходе анализа товарных цепочек специалисты выявили 655 возможных нарушений антимонопольного законодательства. Всего было проверено более 6 100 товарных цепочек.

Одним из действенных механизмов стабилизации цен остаются сельскохозяйственные ярмарки. С начала года по стране было проведено около 3 000 таких мероприятий. На ярмарках фермеры реализуют продукцию напрямую потребителям, что позволяет избежать дополнительных наценок со стороны посредников и торговых сетей.