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13.07.2025, 16:36

Враги не дремлют: Председатель КНБ Ермек Сагимбаев раскрыл, кто угрожает Казахстану

Новости Казахстана 0 737

В эксклюзивном интервью Kazinform ко Дню органов национальной безопасности председатель КНБ Ермек Сагимбаев рассказал о главных вызовах, стоящих перед страной, и об усилиях ведомства по их нейтрализации — от угроз экстремизма и терроризма до кибератак и транснациональной преступности, сообщает Lada.kz. 

Фото: КНБ РК
Фото: КНБ РК

Современные угрозы: от терроризма до цифровых атак

По словам Сагимбаева, мир стал значительно менее предсказуемым, а угрозы — более многоуровневыми. Казахстан сталкивается не только с классическими вызовами, такими как терроризм, религиозный экстремизм и наркобизнес, но и с новыми рисками — кибератаками, манипуляциями с массовым сознанием и политическим давлением извне.

Технологический прогресс обострил проблему: преступные и террористические группировки всё активнее используют цифровые инструменты, включая искусственный интеллект. В этой связи КНБ адаптирует методы работы к новым реалиям.

Борьба с радикализмом и террористической идеологией

Казахстан продолжает оставаться объектом интереса международных экстремистских структур. Через интернет-ресурсы ведётся активная вербовка граждан. С начала 2025 года в стране были задержаны 59 и осуждены более 60 человек за причастность к терроризму.

Особое внимание уделяется предотвращению проникновения радикалов из-за рубежа — въезд в страну закрыт для 3,5 тысячи подозреваемых, 246 иностранцев были остановлены на границе, выявлено 16 разыскиваемых террористов.

Более 9 тысяч экстремистских материалов удалены из интернета. Во взаимодействии с другими госорганами КНБ активно развивает систему антитеррористической координации и проводит масштабные учения, включая «Найза-Антитеррор-2025».

Экономическая безопасность: выявление схем и защита интересов страны

Сагимбаев подчеркнул, что КНБ активно содействует обеспечению экономической стабильности. Только за первое полугодие 2025 года совокупный эффект от работы Комитета превысил 3,8 трлн тенге, в бюджет возвращено 254 млрд.

Примеры выявленных нарушений:

  • Пресечение контрабанды лекарств компанией «Элеас» — ущерб 26 млрд тенге.

  • Выявление хищений в АО «Казавтожол» на сумму более 300 млн тенге.

  • Системная борьба с теневыми схемами в переработке и сырьевом секторе.

Противодействие транснациональной преступности и наркобизнесу

КНБ активно сотрудничает с МВД и прокуратурой. С начала года пресечена деятельность 15 ОПГ, задержано 218 участников, изъято свыше 5,5 тыс. боеприпасов и 351 единица оружия.

Борьба с наркобизнесом:

  • Ликвидированы 13 нарколабораторий.

  • Перекрыто 29 каналов поставки наркотиков.

  • Изъято более 3,4 тонн наркотиков и 7,5 тонн прекурсоров.

В мае 2025 года совместно с Узбекистаном была предотвращена попытка провоза 82 кг опия и 130 кг гашиша стоимостью около $2 млн.

Киберугрозы: новая арена борьбы

Распространение технологий породило новые риски. КНБ совместно с другими структурами ведёт борьбу с киберпреступностью. С начала года:

  • Отражено 965,4 млн кибератак.

  • Пресечены 3,5 тыс. DDoS-атак.

  • Выявлено 1 тыс. фишинговых ресурсов.

  • Установлены сотни Telegram-аккаунтов, связанных с продажей наркотиков и пропагандой суицида.

Также ведётся борьба с SIM-картами, задействованными в мошеннических схемах, расследуются преступления, связанные с модификацией конфиденциальных данных.

Разведка и контрразведка: невидимый фронт

Работа внешней разведки Казахстана ориентирована на сбор упреждающей информации, затрагивающей интересы страны в политике, экономике и технологиях. Контрразведка нейтрализует попытки внешнего вмешательства и предотвращает вовлечение казахстанцев в противозаконную деятельность.

Особое внимание уделяется борьбе с нелегальной миграцией в сотрудничестве со странами-соседями.

Государственная граница: технологии на страже рубежей

Защита границы остаётся ключевой задачей. С начала года:

  • Задержано более 14,6 тыс. нарушителей.

  • Пресечено 475 попыток ввоза оружия.

  • Предотвращено незаконное перемещение валюты на сумму свыше 14 млрд тенге.

Автоматизация и ИИ внедряются в пунктах пропуска. Запущена цифровая система контроля, идет модернизация 10 автомобильных КПП.

Новая антикоррупционная служба: системный подход

Согласно указу президента, антикоррупционная служба вошла в структуру КНБ. Это, по словам Сагимбаева, стратегический шаг: объединение ресурсов усиливает борьбу с коррупцией и позволяет действовать не только точечно, но и системно, устраняя причины нарушений.

Служба уже функционирует, несмотря на переходный период, и активно взаимодействует с Правительством.

Кадровый вопрос: опора на интеллект и устойчивость

Подбор кадров — стратегический приоритет. В систему КНБ входят Академия и Пограничная академия, где готовят будущих сотрудников. Важны не только образование и физическая подготовка, но и моральная устойчивость, аналитическое мышление.

Особый акцент — на специалистах в сфере ИТ, кибербезопасности, телекоммуникаций и цифровой аналитики.

Пожелание коллегам: стабильность и служение Родине

В завершение интервью Ермек Сагимбаев поздравил коллег и ветеранов органов нацбезопасности с профессиональным праздником, пожелав здоровья, счастья и новых успехов во благо страны:

«Благодаря вам Казахстан остаётся стабильной, безопасной и мирной страной. Это результат вашей ежедневной, незаметной, но крайне важной работы».

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