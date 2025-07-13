Враги не дремлют: Председатель КНБ Ермек Сагимбаев раскрыл, кто угрожает Казахстану

В эксклюзивном интервью Kazinform ко Дню органов национальной безопасности председатель КНБ Ермек Сагимбаев рассказал о главных вызовах, стоящих перед страной, и об усилиях ведомства по их нейтрализации — от угроз экстремизма и терроризма до кибератак и транснациональной преступности, сообщает Lada.kz.
По словам Сагимбаева, мир стал значительно менее предсказуемым, а угрозы — более многоуровневыми. Казахстан сталкивается не только с классическими вызовами, такими как терроризм, религиозный экстремизм и наркобизнес, но и с новыми рисками — кибератаками, манипуляциями с массовым сознанием и политическим давлением извне.
Технологический прогресс обострил проблему: преступные и террористические группировки всё активнее используют цифровые инструменты, включая искусственный интеллект. В этой связи КНБ адаптирует методы работы к новым реалиям.
Казахстан продолжает оставаться объектом интереса международных экстремистских структур. Через интернет-ресурсы ведётся активная вербовка граждан. С начала 2025 года в стране были задержаны 59 и осуждены более 60 человек за причастность к терроризму.
Особое внимание уделяется предотвращению проникновения радикалов из-за рубежа — въезд в страну закрыт для 3,5 тысячи подозреваемых, 246 иностранцев были остановлены на границе, выявлено 16 разыскиваемых террористов.
Более 9 тысяч экстремистских материалов удалены из интернета. Во взаимодействии с другими госорганами КНБ активно развивает систему антитеррористической координации и проводит масштабные учения, включая «Найза-Антитеррор-2025».
Сагимбаев подчеркнул, что КНБ активно содействует обеспечению экономической стабильности. Только за первое полугодие 2025 года совокупный эффект от работы Комитета превысил 3,8 трлн тенге, в бюджет возвращено 254 млрд.
Примеры выявленных нарушений:
Пресечение контрабанды лекарств компанией «Элеас» — ущерб 26 млрд тенге.
Выявление хищений в АО «Казавтожол» на сумму более 300 млн тенге.
Системная борьба с теневыми схемами в переработке и сырьевом секторе.
КНБ активно сотрудничает с МВД и прокуратурой. С начала года пресечена деятельность 15 ОПГ, задержано 218 участников, изъято свыше 5,5 тыс. боеприпасов и 351 единица оружия.
Борьба с наркобизнесом:
Ликвидированы 13 нарколабораторий.
Перекрыто 29 каналов поставки наркотиков.
Изъято более 3,4 тонн наркотиков и 7,5 тонн прекурсоров.
В мае 2025 года совместно с Узбекистаном была предотвращена попытка провоза 82 кг опия и 130 кг гашиша стоимостью около $2 млн.
Распространение технологий породило новые риски. КНБ совместно с другими структурами ведёт борьбу с киберпреступностью. С начала года:
Отражено 965,4 млн кибератак.
Пресечены 3,5 тыс. DDoS-атак.
Выявлено 1 тыс. фишинговых ресурсов.
Установлены сотни Telegram-аккаунтов, связанных с продажей наркотиков и пропагандой суицида.
Также ведётся борьба с SIM-картами, задействованными в мошеннических схемах, расследуются преступления, связанные с модификацией конфиденциальных данных.
Работа внешней разведки Казахстана ориентирована на сбор упреждающей информации, затрагивающей интересы страны в политике, экономике и технологиях. Контрразведка нейтрализует попытки внешнего вмешательства и предотвращает вовлечение казахстанцев в противозаконную деятельность.
Особое внимание уделяется борьбе с нелегальной миграцией в сотрудничестве со странами-соседями.
Защита границы остаётся ключевой задачей. С начала года:
Задержано более 14,6 тыс. нарушителей.
Пресечено 475 попыток ввоза оружия.
Предотвращено незаконное перемещение валюты на сумму свыше 14 млрд тенге.
Автоматизация и ИИ внедряются в пунктах пропуска. Запущена цифровая система контроля, идет модернизация 10 автомобильных КПП.
Согласно указу президента, антикоррупционная служба вошла в структуру КНБ. Это, по словам Сагимбаева, стратегический шаг: объединение ресурсов усиливает борьбу с коррупцией и позволяет действовать не только точечно, но и системно, устраняя причины нарушений.
Служба уже функционирует, несмотря на переходный период, и активно взаимодействует с Правительством.
Подбор кадров — стратегический приоритет. В систему КНБ входят Академия и Пограничная академия, где готовят будущих сотрудников. Важны не только образование и физическая подготовка, но и моральная устойчивость, аналитическое мышление.
Особый акцент — на специалистах в сфере ИТ, кибербезопасности, телекоммуникаций и цифровой аналитики.
В завершение интервью Ермек Сагимбаев поздравил коллег и ветеранов органов нацбезопасности с профессиональным праздником, пожелав здоровья, счастья и новых успехов во благо страны:
«Благодаря вам Казахстан остаётся стабильной, безопасной и мирной страной. Это результат вашей ежедневной, незаметной, но крайне важной работы».
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