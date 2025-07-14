Казахстан открыл новые таможенные посты на границах с Китаем и Узбекистаном

Казахстан продолжает масштабную модернизацию инфраструктуры на внешних границах с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном. Комитет государственных доходов (КГД) при Министерстве финансов сообщил о запуске четырех новых современных таможенных постов и планах завершения обновления еще пяти до конца текущего года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
С начала 2025 года в эксплуатацию были введены четыре модернизированных пограничных объекта:
На границе с Китаем:
Калжат
Алаколь
На границе с Узбекистаном:
Капланбек
Атамекен
Эти посты стали частью программы обновления девяти пунктов пропуска, охватывающей также туркменскую границу.
Новые таможенные объекты построены по международным стандартам. Полностью заменена устаревшая инфраструктура, установлено высокотехнологичное оборудование:
системы сканирования и досмотра;
автоматическое измерение транспортных средств;
увеличение количества полос с 2 до 6;
прохождение контроля без выхода водителя из машины;
автоматизация процессов, сократившая среднее время пересечения границы до 30 минут.
Одной из ключевых особенностей новых пунктов стал единый технологический коридор, позволяющий пройти все виды контроля без дополнительных остановок. Принцип «одного окна» обеспечивает непрерывность и ускоряет процедуры оформления.
Кроме того, активно внедряются цифровые решения:
Система электронной очереди CarGoRuqsat, запущенная на всех автомобильных пунктах внешней границы ЕАЭС, избавила от заторов и повысила прозрачность логистических операций.
Цифровая платформа «Кеден», разработанная с 20 функциональными модулями, из которых уже работают 13, позволяет автоматизировать и синхронизировать процессы контроля и учета.
По данным КГД, благодаря цифровизации и модернизации инфраструктуры:
пропускная способность грузового транспорта увеличилась с 640 тысяч единиц в 2022 году до 1,4 миллиона — в 2024-м;
планируется дальнейшее расширение за счет завершения модернизации еще пяти пунктов:
Казыгурт
Тажен
Темир баба
Майкапчагай
Бахты
Таким образом, Казахстан укрепляет свои позиции как ключевой транзитный хаб Центральной Азии, повышая эффективность таможенного контроля и привлекательность международных транспортных маршрутов.
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