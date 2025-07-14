Казахстан открыл новые таможенные посты на границах с Китаем и Узбекистаном

Казахстан продолжает масштабную модернизацию инфраструктуры на внешних границах с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном. Комитет государственных доходов (КГД) при Министерстве финансов сообщил о запуске четырех новых современных таможенных постов и планах завершения обновления еще пяти до конца текущего года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: КГД МФ РК

Новые пункты пропуска: где они открыты

С начала 2025 года в эксплуатацию были введены четыре модернизированных пограничных объекта:

На границе с Китаем : Калжат Алаколь

На границе с Узбекистаном : Капланбек Атамекен



Эти посты стали частью программы обновления девяти пунктов пропуска, охватывающей также туркменскую границу.

Что изменилось: комфорт, скорость и технологии

Новые таможенные объекты построены по международным стандартам. Полностью заменена устаревшая инфраструктура, установлено высокотехнологичное оборудование:

системы сканирования и досмотра;

автоматическое измерение транспортных средств;

увеличение количества полос с 2 до 6;

прохождение контроля без выхода водителя из машины;

автоматизация процессов, сократившая среднее время пересечения границы до 30 минут.

Инновации: «одно окно» и цифровые платформы

Одной из ключевых особенностей новых пунктов стал единый технологический коридор, позволяющий пройти все виды контроля без дополнительных остановок. Принцип «одного окна» обеспечивает непрерывность и ускоряет процедуры оформления.

Кроме того, активно внедряются цифровые решения:

Система электронной очереди CarGoRuqsat , запущенная на всех автомобильных пунктах внешней границы ЕАЭС, избавила от заторов и повысила прозрачность логистических операций.

Цифровая платформа «Кеден», разработанная с 20 функциональными модулями, из которых уже работают 13, позволяет автоматизировать и синхронизировать процессы контроля и учета.

Рост пропускной способности: цифры и перспективы

По данным КГД, благодаря цифровизации и модернизации инфраструктуры:

пропускная способность грузового транспорта увеличилась с 640 тысяч единиц в 2022 году до 1,4 миллиона — в 2024-м ;

планируется дальнейшее расширение за счет завершения модернизации еще пяти пунктов: Казыгурт Тажен Темир баба Майкапчагай Бахты



Таким образом, Казахстан укрепляет свои позиции как ключевой транзитный хаб Центральной Азии, повышая эффективность таможенного контроля и привлекательность международных транспортных маршрутов.