Загранпаспорт для ребенка в Казахстане: сроки, стоимость, документы

Лето — время семейных путешествий, и всё больше казахстанцев выезжают за границу вместе с детьми. Чтобы избежать неприятностей на границе, важно позаботиться о документах заранее. В частности, о заграничном паспорте для ребенка. В филиале госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент напомнили, когда и как нужно оформлять этот документ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov4c.kz

Паспорт обязателен даже для младенца

Согласно законодательству Казахстана, каждый гражданин, включая новорожденных, обязан иметь собственный заграничный паспорт для выезда за пределы страны. Это правило действует независимо от возраста.

Таким образом, оформить паспорт ребенку можно сразу после его рождения.

Где подать заявление и какие документы нужны

Процедура оформления проста: достаточно обратиться в любой Центр обслуживания населения (ЦОН). При себе необходимо иметь:

свидетельство о рождении ребенка;

удостоверение личности одного из родителей;

квитанцию об оплате госпошлины — 4 МРП, что на сегодняшний день составляет 15 728 тенге.

Также обязательно присутствие одного из родителей при подаче заявления.

Сроки изготовления паспорта

Обычный срок изготовления заграничного паспорта составляет до 15 рабочих дней. Однако есть возможность заказать ускоренную услугу — паспорт можно получить:

в течение 1 рабочего дня ;

или в течение 3 рабочих дней,

если дополнительно оплатить услугу срочного изготовления.

Особенности паспорта для детей: срок действия и замена

Как отметила директор шымкентского филиала госкорпорации Айнур Тобаева, паспорт ребенка может потребовать замены даже до окончания срока действия — если ребенок изменился внешне и сотрудники пограничной службы не могут его идентифицировать по фотографии.

Сроки действия паспорта зависят от возраста ребенка:

до 12 лет — паспорт выдается на 5 лет;

с 12 до 16 лет — паспорт действителен 10 лет.

Кто может получить паспорт бесплатно

Для отдельных категорий детей предусмотрено освобождение от уплаты госпошлины. Бесплатно загранпаспорт выдается:

детям из семей, где мать награждена подвеской «Алтын алқа» или «Күміс алқа»;

детям-сиротам;

детям-инвалидам;

детям, оставшимся без попечения родителей.

Вывод:

Чтобы отдых за границей с детьми прошел без проблем, казахстанским семьям стоит заранее побеспокоиться о получении загранпаспорта для ребенка. Учитывая, что оформление возможно с рождения, родителям важно не откладывать визит в ЦОН и проверить, не истек ли срок действия уже выданного паспорта или не требует ли он замены из-за смены внешности ребенка.