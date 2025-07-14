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14.07.2025, 12:40

Казахстанка завоевала Гран-при «Славянского базара» в Витебске

Новости Казахстана 0 724

В белорусском Витебске подвели итоги престижного международного музыкального фестиваля «Славянский базар». В этом году главный приз — Гран-при — завоевала представительница Казахстана Алмагуль Батталиева, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : "Славянский базар в Витебске"
© Photo : "Славянский базар в Витебске"

Триумф молодой вокалистки из Алматы

Алмагуль Батталиева — молодая, но уже хорошо известная в музыкальных кругах вокалистка из Алматы. Она поразила жюри не только мощным голосом, но и сценическим обаянием. Победа на «Славянском базаре» стала для нее важным этапом в профессиональной карьере.

Артистка начала заниматься музыкой с раннего возраста и уже в 14 лет поступила в Алматинский музыкальный колледж имени П. И. Чайковского. Помимо вокала, она владеет несколькими музыкальными инструментами: фортепиано, аккордеоном и укулеле.

Призёры фестиваля: Беларусь, Армения, Италия и Россия

Первую премию конкурса получила Лера Бернатович из Беларуси. Второе место поделили Давид Киракосян (Армения) и Доменико Барбера (Италия). Третью премию присудили Эрику Ахметову из России.

Казахстанцы — постоянные лидеры фестиваля

Казахстан традиционно демонстрирует высокий уровень на «Славянском базаре». Так, в 2024 году Ерназар Жубан представлял страну и завоевал первое место. А в 2015-м фестиваль стал отправной точкой в международной карьере Димаша Кудайбергена — он также получил Гран-при, а позже вошел в состав жюри.

Визитная карточка славянской культуры

«Славянский базар в Витебске» проводится ежегодно и считается одним из главных культурных событий славянского мира. Фестиваль объединяет талантливых исполнителей из десятков стран и открывает дорогу на большую сцену новым звездам.

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