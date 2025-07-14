Олеся Кексель стала фигурантом дела о пытках

Бывший высокопоставленный сотрудник Национального бюро по противодействию коррупции Олеся Кексель официально признана подозреваемой по уголовному делу, связанному с применением пыток. Об этом стало известно из ответа Генеральной прокуратуры Казахстана на запрос журналистов Tengrinews.kz , сообщает Lada.kz.

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Прокуратура подтвердила подозрение

В официальном письме Генпрокуратуры от 4 июля 2025 года указано, что Олеся Ивановна Кексель подозревается в совершении преступления, квалифицируемого по статье 146, часть 2, пункты 1 и 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Пытки».

Согласно этим пунктам, речь идет о действиях, совершенных должностным лицом с применением насилия или иных жестоких методов с целью получения признаний, сведений или наказания.

Статус дела и ход расследования

На данный момент досудебное расследование продолжается. По информации Генпрокуратуры, следственные органы продолжают сбор доказательств. Однако подробности уголовного производства, включая обстоятельства предполагаемых преступлений, в интересах следствия пока не разглашаются.

Кто такая Олеся Кексель

Олеся Кексель ранее занимала пост заместителя руководителя Следственного департамента Антикоррупционной службы. Ее имя неоднократно упоминалось в связи с громкими уголовными делами против бывших чиновников и представителей силовых структур. Теперь сама Кексель оказалась в центре громкого расследования.