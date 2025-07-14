Сюрпризы на рынке жилья: что изменится в ипотеке с ноября - ключевые нововведения

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) анонсировало реформы, которые должны сделать ипотеку более доступной и устойчивой. Речь идет как об ограничении ставок, так и об изменении правил накопления на жилье. Ниже — подробности по основным инициативам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Кrisha.kz.

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Ограничение максимальной ставки по ипотеке

АРРФР предлагает установить потолок годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) на уровне не выше 20 %. Напомним, в ГЭСВ включены все сопутствующие комиссии и расходы по кредиту.

На сегодняшний день банки могут выдавать ипотечные займы с ГЭСВ до 25 %. Первоначально планировалось снизить этот порог с 16 июня 2025 года, но банки приостановили приём новых заявок и продолжили работу только с ранее одобренными клиентами.

Что решили:

Снижение максимальной ставки до 20 % перенесено на 1 ноября 2025 года. До этого момента сохраняется прежний лимит — 25 %.

Унификация первоначального взноса

Второе нововведение — введение единого минимального первоначального взноса на уровне 10–20 %. Сейчас у каждого банка свои условия: где-то достаточно 20 %, а где-то требуют до 50 %.

Цели этой меры:

упрощение условий для заемщиков;

снижение рисков по невыплатам;

укрепление устойчивости финансового рынка.

Эксперты считают, что доступность ипотеки от этого не пострадает, поскольку 20 % — это уже распространенный стандарт. Инициатива обсуждается совместно с Национальным банком.

Открытие ЖСС для коммерческих банков

На сегодня участвовать в системе жилстройсбережений (ЖСС) может только Отбасы банк. АРРФР предлагает расширить круг участников, допустив к системе и другие банки, без необходимости создавать отдельные ипотечные подразделения.

Какие выгоды это даст:

клиенты смогут выбирать, где формировать накопления;

банки начнут конкурировать между собой, предлагая лучшие условия;

ставки по ипотеке могут стать более привлекательными.

Согласно позиции экспертов, создавать новые специализированные банки слишком затратно. Гораздо эффективнее — допустить в ЖСС крупные банки с хорошей репутацией. Вопрос будет рассмотрен в Мажилисе в августе.

Госпремия — не для всех

Сейчас государственная премия начисляется всем клиентам Отбасы банка, в зависимости от суммы их накоплений (до 200 МРП в год). Максимум за 2024 год составил 148 тысяч тенге. Премию выплачивают в первом квартале следующего года.

Новая инициатива АРРФР:

Предлагается отказаться от автоматической госпремии для всех вкладчиков.

Приоритет — тем, кто реально копит средства на приобретение жилья.

Банки смогут предлагать различные ЖСС-продукты с разной степенью господдержки и гибкими условиями.

Что дальше?

Все инициативы АРРФР находятся на стадии обсуждения. Окончательные решения по ключевым вопросам — ставкам, условиям ЖСС и госпремиям — будут приняты после согласования с Нацбанком и рассмотрения в парламенте.

Цель реформ — сбалансировать интересы заемщиков и банков, обеспечить прозрачность условий и повысить доступность жилья без риска перегрева ипотечного рынка.