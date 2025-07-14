18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.24
612.94
6.68
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.07.2025, 15:03

«Начните с Байбека»: Перизат Кайрат указала на ключевую фигуру дела

Новости Казахстана 0 1 188

На очередном заседании суда по делу о предполагаемых хищениях средств фонда BIZ BIRGEMIZ обвиняемая Перизат Кайрат выступила с ходатайством. Женщина попросила в первую очередь допросить бывшего первого заместителя председателя партии Nur Otan (ныне – Amanat) Бауыржана Байбека, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

 

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

«Пусть допрос начнется с основателя фонда»

По словам Перизат Кайрат, именно с имени Байбека начинается обвинительное заключение, и поэтому логично, чтобы именно он первым дал показания в суде.

«Хотелось бы, чтобы порядок начался с допроса учредителя фонда, так как в обвинительном акте с этого и начинается: меня обвиняют в создании фонда якобы вместе с мамой и в подделке подписей», – заявила подсудимая.

Она также подчеркнула, что, по ее данным, фонд был создан при непосредственном участии партии под руководством Бауыржана Байбека, а большинство учредителей фонда были или остаются сотрудниками этой политической силы.

Кто такой Бауыржан Байбек

Бауыржан Байбек в разное время занимал высокие государственные и партийные посты. С 2015 по 2019 годы он был акимом Алматы. После этого занял пост первого заместителя председателя партии Nur Otan (впоследствии переименованной в Amanat), где проработал до начала 2022 года.

Контекст дела

Фонд BIZ BIRGEMIZ оказался в центре судебного разбирательства по обвинению в финансовых махинациях. Главными фигурантами являются Перизат Кайрат и ее мать. Следствие считает, что они незаконно присваивали средства, поступавшие в фонд под видом благотворительности.

Судебный процесс продолжается, и, по заявлению Перизат Кайрат, допрос Бауыржана Байбека может внести ясность в происхождение фонда и расставить акценты в деле.

1
6
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Вот так вот по идее должны выйти на 01-го. Но раз ниточки повели к байбеку, то скорее всего его обнулят и всё повесят на этих 2 женщин.
14.07.2025, 11:19
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…