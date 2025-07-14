«Начните с Байбека»: Перизат Кайрат указала на ключевую фигуру дела

На очередном заседании суда по делу о предполагаемых хищениях средств фонда BIZ BIRGEMIZ обвиняемая Перизат Кайрат выступила с ходатайством. Женщина попросила в первую очередь допросить бывшего первого заместителя председателя партии Nur Otan (ныне – Amanat) Бауыржана Байбека, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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«Пусть допрос начнется с основателя фонда»

По словам Перизат Кайрат, именно с имени Байбека начинается обвинительное заключение, и поэтому логично, чтобы именно он первым дал показания в суде.

«Хотелось бы, чтобы порядок начался с допроса учредителя фонда, так как в обвинительном акте с этого и начинается: меня обвиняют в создании фонда якобы вместе с мамой и в подделке подписей», – заявила подсудимая.

Она также подчеркнула, что, по ее данным, фонд был создан при непосредственном участии партии под руководством Бауыржана Байбека, а большинство учредителей фонда были или остаются сотрудниками этой политической силы.

Кто такой Бауыржан Байбек

Бауыржан Байбек в разное время занимал высокие государственные и партийные посты. С 2015 по 2019 годы он был акимом Алматы. После этого занял пост первого заместителя председателя партии Nur Otan (впоследствии переименованной в Amanat), где проработал до начала 2022 года.

Контекст дела

Фонд BIZ BIRGEMIZ оказался в центре судебного разбирательства по обвинению в финансовых махинациях. Главными фигурантами являются Перизат Кайрат и ее мать. Следствие считает, что они незаконно присваивали средства, поступавшие в фонд под видом благотворительности.

Судебный процесс продолжается, и, по заявлению Перизат Кайрат, допрос Бауыржана Байбека может внести ясность в происхождение фонда и расставить акценты в деле.