18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.24
612.94
6.68
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.07.2025, 16:18

Токаев утвердил поправки в закон об ОСМС: что изменится в медстраховании

Новости Казахстана 0 986

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, вносящий изменения в действующее законодательство в сфере обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и оказания медуслуг. Документ направлен на реформирование и улучшение системы здравоохранения страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Основные цели реформы

Принятый закон предусматривает комплексную трансформацию ОСМС с акцентом на расширение охвата населения и улучшение качества предоставляемой помощи. Среди ключевых задач:

  • Повышение доступности медицинских услуг для широких слоёв населения;

  • Обеспечение качества лечения и усиление координации между поставщиками медпомощи;

  • Укрепление финансовой устойчивости системы, за счёт совместного участия государства, работодателей и граждан;

  • Развитие профилактики заболеваний и ранней диагностики для снижения затрат на лечение;

  • Создание мотивации у медицинских организаций предоставлять качественные и результативные услуги;

  • Введение прозрачных механизмов в распределении финансов и отчётности в здравоохранении.

Новый подход к медицинскому пакету

Одно из новшеств закона — формирование единого пакета медицинских услуг, что должно повысить эффективность и упростить доступ к лечению. Такой подход позволит более чётко координировать действия медицинских учреждений и стандартизировать объём и качество оказываемой помощи.

Защита уязвимых категорий граждан

Закон также содержит положения, направленные на поддержку социально уязвимых слоёв населения. В частности, теперь:

  • Официально зарегистрированные безработные смогут получать медпомощь за счёт местных бюджетов;

  • Граждане из кризисных и экстренных категорий также будут обеспечены страховым покрытием.

Взносы государства — с учётом поэтапного роста

Финансирование системы ОСМС продолжит формироваться на принципах солидарности. При этом размер государственных взносов будет пересматриваться и увеличиваться поэтапно, чтобы сохранить баланс между доступностью услуг и устойчивостью самой системы.

0
11
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
Foxy-Hell
Foxy-Hell
С никогда :) Пока только имеем урезанное финансирование и приём узких специалистов по одному часу в день
14.07.2025, 16:04
Foxy-Hell
Foxy-Hell
С никогда :) Пока только имеем урезанное финансирование и приём узких специалистов по одному часу в день
14.07.2025, 16:04
kotkaz
kotkaz
с какого времени вступает в силу?
14.07.2025, 12:00
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…