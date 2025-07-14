Токаев утвердил поправки в закон об ОСМС: что изменится в медстраховании

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, вносящий изменения в действующее законодательство в сфере обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и оказания медуслуг. Документ направлен на реформирование и улучшение системы здравоохранения страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото: Акорда

Основные цели реформы

Принятый закон предусматривает комплексную трансформацию ОСМС с акцентом на расширение охвата населения и улучшение качества предоставляемой помощи. Среди ключевых задач:

Повышение доступности медицинских услуг для широких слоёв населения;

Обеспечение качества лечения и усиление координации между поставщиками медпомощи;

Укрепление финансовой устойчивости системы , за счёт совместного участия государства, работодателей и граждан;

Развитие профилактики заболеваний и ранней диагностики для снижения затрат на лечение;

Создание мотивации у медицинских организаций предоставлять качественные и результативные услуги;

Введение прозрачных механизмов в распределении финансов и отчётности в здравоохранении.

Новый подход к медицинскому пакету

Одно из новшеств закона — формирование единого пакета медицинских услуг, что должно повысить эффективность и упростить доступ к лечению. Такой подход позволит более чётко координировать действия медицинских учреждений и стандартизировать объём и качество оказываемой помощи.

Защита уязвимых категорий граждан

Закон также содержит положения, направленные на поддержку социально уязвимых слоёв населения. В частности, теперь:

Официально зарегистрированные безработные смогут получать медпомощь за счёт местных бюджетов;

Граждане из кризисных и экстренных категорий также будут обеспечены страховым покрытием.

Взносы государства — с учётом поэтапного роста

Финансирование системы ОСМС продолжит формироваться на принципах солидарности. При этом размер государственных взносов будет пересматриваться и увеличиваться поэтапно, чтобы сохранить баланс между доступностью услуг и устойчивостью самой системы.