Токаев утвердил поправки в закон об ОСМС: что изменится в медстраховании

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, вносящий изменения в действующее законодательство в сфере обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и оказания медуслуг. Документ направлен на реформирование и улучшение системы здравоохранения страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
Принятый закон предусматривает комплексную трансформацию ОСМС с акцентом на расширение охвата населения и улучшение качества предоставляемой помощи. Среди ключевых задач:
Повышение доступности медицинских услуг для широких слоёв населения;
Обеспечение качества лечения и усиление координации между поставщиками медпомощи;
Укрепление финансовой устойчивости системы, за счёт совместного участия государства, работодателей и граждан;
Развитие профилактики заболеваний и ранней диагностики для снижения затрат на лечение;
Создание мотивации у медицинских организаций предоставлять качественные и результативные услуги;
Введение прозрачных механизмов в распределении финансов и отчётности в здравоохранении.
Одно из новшеств закона — формирование единого пакета медицинских услуг, что должно повысить эффективность и упростить доступ к лечению. Такой подход позволит более чётко координировать действия медицинских учреждений и стандартизировать объём и качество оказываемой помощи.
Закон также содержит положения, направленные на поддержку социально уязвимых слоёв населения. В частности, теперь:
Официально зарегистрированные безработные смогут получать медпомощь за счёт местных бюджетов;
Граждане из кризисных и экстренных категорий также будут обеспечены страховым покрытием.
Финансирование системы ОСМС продолжит формироваться на принципах солидарности. При этом размер государственных взносов будет пересматриваться и увеличиваться поэтапно, чтобы сохранить баланс между доступностью услуг и устойчивостью самой системы.
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