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14.07.2025, 17:58

«Полтора миллиона или лишение прав»: туристы вновь жалуются на полицейский произвол в Казахстане (видео)

Новости Казахстана 0 2 083

С ростом популярности автопутешествий по Казахстану участились жалобы от иностранных туристов на действия дорожной полиции. Истории о вымогательстве, фальсификации показаний алкотестеров и угрозах лишения водительских прав становятся всё более резонансными, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

«Дунули — и вдруг 0.17»: история блогеров на «жигулях»

Российские тревел-блогеры Лера и Вова, известные своим проектом путешествий на стареньких ВАЗах, рассказали подписчикам в Instagram о неприятном опыте на казахстанской трассе. По их словам, несмотря на тщательную подготовку к поездке — исправный автомобиль, полный комплект документов — избежать контакта с нечистоплотными полицейскими им не удалось.

Сначала в похожую ситуацию попали их друзья: при отсутствии алкоголя в организме алкотестер внезапно показал 0.17 промилле, что в Казахстане считается поводом для лишения прав. А дальше — предложение «решить вопрос» за полтора миллиона тенге.

«Нас остановили следом. Сотрудники сразу забрали документы, но, к счастью, не успели начать “оформление” — мы достали камеры и начали снимать. После этого нас отпустили», — поделилась Лера.

Блогеры подчеркнули, что им понравилась сама страна, но чувство, что ты — «просто мешок с деньгами», оставляет неприятный осадок.

Без привязки к месту, но с характерным фоном

Автотуристы не сообщили, где именно произошёл инцидент. Однако, судя по фото с горным фоном и разбитым асфальтом, можно предположить, что въехали они со стороны Монголии, а ехали в сторону Алматы. Где-то на этом пути их и встретили сомнительные патрульные.

Министерство внутренних дел Казахстана заявило, что по данному факту начата служебная проверка. Обещано установить все обстоятельства.

Повторяющийся сценарий: случай с белорусами

Проблема, похоже, носит системный характер. Весной 2025 года о вымогательстве со стороны сотрудников полиции рассказали туристы из Беларуси. Их остановили на трассе Самара — Шымкент в Туркестанской области. Повод — некое нарушение, якобы зафиксированное камерами. Подробностей о «преступлении» патрульные не уточнили, зато быстро обнаружили отсутствие техосмотра и потребовали 200 тысяч тенге.

Деньги путешественники заплатили, но рассказали об этом в соцсетях. МВД отреагировало — после служебного расследования экипаж уволили, а против него возбуждено уголовное дело.

Случай в Алматы: 0.09 промилле за 3 тысячи долларов

3 марта в Алматы на пересечении улиц Рыскулова и Фонвизина дорожные полицейские остановили туриста из Гонконга на арендованном авто. Ему «приписали» 0.09 промилле и предложили заплатить штраф — 3 тысячи долларов.

Иностранец объяснил, что пил алкоголь два дня назад и чувствует себя абсолютно трезвым. Однако полицейские настаивали, что «в Казахстане нельзя садиться за руль в течение 72 суток» после употребления алкоголя — заведомо ложное утверждение. В итоге они согласились на 400 долларов и потребовали молчания.

Полиция Алматы также сообщила о начале служебной проверки, но её итоги не обнародовались.

Куда обращаться туристам

Редакция Kolesa.kz напоминает: в случае незаконных действий полицейских можно пожаловаться через:

  • мобильное приложение «102»;

  • сервис «Закон и порядок» в приложении eGov mobile.

Репутационные риски и торможение туризма

Такие случаи подрывают не только доверие к правоохранительным органам, но и имидж страны в глазах путешественников. Пока не будет искоренена практика «разводов на трассе», говорить о развитии туризма в Казахстане — как внутреннего, так и въездного — преждевременно.

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