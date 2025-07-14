«Полтора миллиона или лишение прав»: туристы вновь жалуются на полицейский произвол в Казахстане (видео)

С ростом популярности автопутешествий по Казахстану участились жалобы от иностранных туристов на действия дорожной полиции. Истории о вымогательстве, фальсификации показаний алкотестеров и угрозах лишения водительских прав становятся всё более резонансными, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.
Российские тревел-блогеры Лера и Вова, известные своим проектом путешествий на стареньких ВАЗах, рассказали подписчикам в Instagram о неприятном опыте на казахстанской трассе. По их словам, несмотря на тщательную подготовку к поездке — исправный автомобиль, полный комплект документов — избежать контакта с нечистоплотными полицейскими им не удалось.
Сначала в похожую ситуацию попали их друзья: при отсутствии алкоголя в организме алкотестер внезапно показал 0.17 промилле, что в Казахстане считается поводом для лишения прав. А дальше — предложение «решить вопрос» за полтора миллиона тенге.
«Нас остановили следом. Сотрудники сразу забрали документы, но, к счастью, не успели начать “оформление” — мы достали камеры и начали снимать. После этого нас отпустили», — поделилась Лера.
Блогеры подчеркнули, что им понравилась сама страна, но чувство, что ты — «просто мешок с деньгами», оставляет неприятный осадок.
Автотуристы не сообщили, где именно произошёл инцидент. Однако, судя по фото с горным фоном и разбитым асфальтом, можно предположить, что въехали они со стороны Монголии, а ехали в сторону Алматы. Где-то на этом пути их и встретили сомнительные патрульные.
Министерство внутренних дел Казахстана заявило, что по данному факту начата служебная проверка. Обещано установить все обстоятельства.
Проблема, похоже, носит системный характер. Весной 2025 года о вымогательстве со стороны сотрудников полиции рассказали туристы из Беларуси. Их остановили на трассе Самара — Шымкент в Туркестанской области. Повод — некое нарушение, якобы зафиксированное камерами. Подробностей о «преступлении» патрульные не уточнили, зато быстро обнаружили отсутствие техосмотра и потребовали 200 тысяч тенге.
Деньги путешественники заплатили, но рассказали об этом в соцсетях. МВД отреагировало — после служебного расследования экипаж уволили, а против него возбуждено уголовное дело.
3 марта в Алматы на пересечении улиц Рыскулова и Фонвизина дорожные полицейские остановили туриста из Гонконга на арендованном авто. Ему «приписали» 0.09 промилле и предложили заплатить штраф — 3 тысячи долларов.
Иностранец объяснил, что пил алкоголь два дня назад и чувствует себя абсолютно трезвым. Однако полицейские настаивали, что «в Казахстане нельзя садиться за руль в течение 72 суток» после употребления алкоголя — заведомо ложное утверждение. В итоге они согласились на 400 долларов и потребовали молчания.
Полиция Алматы также сообщила о начале служебной проверки, но её итоги не обнародовались.
Редакция Kolesa.kz напоминает: в случае незаконных действий полицейских можно пожаловаться через:
мобильное приложение «102»;
сервис «Закон и порядок» в приложении eGov mobile.
Такие случаи подрывают не только доверие к правоохранительным органам, но и имидж страны в глазах путешественников. Пока не будет искоренена практика «разводов на трассе», говорить о развитии туризма в Казахстане — как внутреннего, так и въездного — преждевременно.
Комментарии0 комментарий(ев)