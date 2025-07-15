Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращается

Когда-то величественное Аральское море, считавшееся четвертым по величине в мире, практически исчезло. Сегодня от него осталась лишь малая часть, но именно она даёт надежду на возрождение уникальной экосистемы. Восстановление северной части Арала стало возможным благодаря инициативам Казахстана и строительству стратегически важной плотины Көкарал, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: gov.kz

Плотина Көкарал: шаг к восстановлению экосистемы

Серьёзные перемены начались после возведения плотины Көкарал. По словам эколога Нины Пикуль, в интервью YouTube-каналу @seredin, уровень воды в Северном Арале после этого поднялся сразу на пять метров. Это не только предотвратило дальнейшее обмеление, но и запустило формирование нового микроклимата в регионе.

«Казахи хорошо провели рекультивацию северной части. У нас тоже есть планы, но реализуются они слабо. Например, вся рыба, которую мы выпустили, ушла за казахстанскую границу», — рассказала Пикуль.

Этот комментарий подчеркивает эффективность работы казахстанской стороны по восстановлению водоема и возрождению биологического разнообразия. Рыба, действительно, возвращается — вместе с надеждой.

Токаев: «Нужно объединиться ради спасения воды»

Вопрос сохранения Арала стал ключевым и на политическом уровне. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно поднимал тему рационального использования трансграничных водных ресурсов. На неформальном саммите Организации тюркских государств 6 июля он вновь акцентировал внимание на необходимости сотрудничества для спасения крупнейших водоемов региона.

«Не может не вызывать беспокойства высыхание Аральского моря и опустынивание его территории. Следует рекультивировать пострадавшие земли и шире применять водосберегающие технологии для эффективного использования трансграничных рек», — заявил президент.

Восстановление Арала — больше, чем экология

Работа по спасению Аральского моря — это не только вопрос экологии, но и социальной стабильности. С восстановлением водоема возвращаются рыба, улучшение климата и надежда для местных сообществ. Казахстан уже доказал, что даже в условиях экологической катастрофы возможно изменить ситуацию — если действовать решительно и последовательно.