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14.07.2025, 20:56

Редкоземельные войны: почему США давят на Казахстан

Новости Казахстана 0 1 305

Президент США Дональд Трамп неожиданно включил Казахстан в список стран, которым грозят новые торговые пошлины. Несмотря на то, что объем торговли между двумя странами невелик, Астана получила от Белого дома ультиматум: до 1 августа заключить торговое соглашение — или столкнуться с 25-процентными тарифами, сообщает Lada.kz со ссылкой на The New York Times.

 

Фото: Чанг В. Ли / The New York Times.
Фото: Чанг В. Ли / The New York Times.

Казахстан оказался в "черном списке"

Казахстан, обладающий богатыми запасами урана, золота и других полезных ископаемых, оказался среди двух десятков стран, получивших почти идентичные письма с угрозами торговых санкций. При этом, по оценкам правительства РК, более 90% казахстанского экспорта в США уже сейчас освобождено от пошлин. Несмотря на это, страна выразила готовность к переговорам с Вашингтоном.

Резкая смена курса

Политика Трампа выглядит резким разворотом. Еще несколько лет назад США активно поддерживали открытие казахстанского рынка для иностранных инвесторов, особенно в горнодобывающем секторе. Крупнейшие американские вложения были направлены в нефтегазовую отрасль, однако пик таких инвестиций пришёлся на 2022 год, после чего они начали снижаться.

Богатства под землёй и конкуренция сверхдержав

Казахстан становится ключевым игроком на рынке стратегического сырья, необходимого для производства электромобилей и высокотехнологичной продукции. Китай — основной игрок в этом секторе, но американские компании тоже стремятся получить доступ к недрам Центральной Азии.

В 2024 году правительство Казахстана выдало на 50% больше лицензий на геологоразведку, чем годом ранее. Однако угроза пошлин может отбросить назад переговоры с западными инвесторами и подтолкнуть Астану в сторону Пекина и Москвы.

Китай и Россия — в ожидании

Как отмечает казахстанский инвестбанк Teniz Capital, Китай и Россия могут воспользоваться ситуацией и укрепить влияние в регионе. "Многие здесь надеялись, что США станут противовесом гигантам по соседству. Теперь эти надежды могут не оправдаться", — говорится в аналитической записке банка.

Американский дефицит и казахстанский экспорт

По данным Минторга Казахстана, в первой половине 2025 года страна импортировала вдвое больше американских товаров, чем экспортировала. Основные поставки из РК в США — это уран, ферросплавы, нефть и серебро — не подпадают под действие новой пошлины. Однако Трамп уже заявил о 50% тарифе на медь, которая также добывается в Казахстане.

BRICS как "угроза"

Дополнительное давление на Казахстан оказывает участие страны в организации БРИКС, объединяющей Китай, Россию, Бразилию, Индию и другие государства. Президент Трамп заявил, что страны, поддерживающие «антиамериканский курс» БРИКС, могут получить еще 10% пошлин сверху.

Находка редкоземельных элементов

Казахстан давно известен своими залежами урана и золота, но в 2025 году власти заявили об открытии крупного месторождения редкоземельных элементов. Если находка подтвердится, Казахстан может войти в число крупнейших держателей таких запасов — рынок, который почти полностью контролируется Китаем.

Западные инвестиции и осторожный нейтралитет

Астана стремится привлечь капитал из Европы и Северной Америки, не обостряя отношения с Китаем и Россией. В июне 2025 года между Казахстаном и Китаем было подписано масштабное соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики, сельского хозяйства, авиации и электронной торговли. Торговый оборот с КНР уже в десять раз превышает аналогичный показатель с США.

Президент Касым-Жомарт Токаев после встречи с Си Цзиньпином заявил, что отношения между двумя странами вступили в «золотую эпоху» — при этом Пекин не выдвигал политических условий для сотрудничества.

Казахстан — на перекрёстке интересов

Природные ресурсы и стратегическое положение делают Казахстан привлекательным, но уязвимым партнёром. Новый виток торговой агрессии со стороны США может подтолкнуть Астану к ещё более тесным связям с восточными соседями, снижая шансы Вашингтона на влияние в регионе.

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