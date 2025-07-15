Почему казахстанские магазины завалены импортом, а не местной продукцией?

Несмотря на наличие плодородных земель и значительного агропотенциала, большинство продуктов питания в казахстанских магазинах — зарубежного происхождения. Это вызывает обеспокоенность у специалистов, которые призывают власти пересмотреть аграрную и экономическую политику. Почему страна до сих пор зависит от импорта — попытался выяснить «31 канал» , сообщает Lada.kz.

Фото: news.myseldon.com

Импорт преобладает даже в базовых категориях

Казахстан активно закупает за рубежом широкий ассортимент продовольственных товаров. В число наиболее импортозависимых позиций входят:

консервированные фрукты и орехи;

чай и кофе;

сахар, шоколад и другая кондитерская продукция;

молочные изделия, в том числе сыр.

Особое внимание экономистов привлек рынок сыров. Как поясняет Владимир Кожевников, исполнительный директор Молочного союза РК, в Казахстане исторически не развивалось производство твердых сыров с длительным сроком созревания — более 40 дней. Ситуацию усугубляет разрушение крупных молочно-товарных ферм, что сократило объемы «сыропригодного» молока.

Овощи и фрукты тоже импортируют — хотя могли бы выращивать сами

Если импорт чая или кофе объясним климатическими условиями, то необходимость завоза фруктов и овощей выглядит странной. При этом, по оценкам журналистов, почти половина этих продуктов на прилавках — иностранного происхождения. А ведь Казахстан располагает природными возможностями для собственного производства.

Вложений много — результата мало

По данным Бюро национальной статистики, в производство продуктов питания за первые четыре месяца текущего года было инвестировано более 70 млрд тенге. Однако эксперты сомневаются, что такие вложения дадут долгосрочный эффект.

Экономист Бекнур Кисиков считает, что одной финансовой поддержки недостаточно — необходимо развивать инфраструктуру:

«Нужны овощехранилища, логистика, субсидии на перевозки. Без этого инвестиции — лишь временная мера. Мы даем деньги, но не контролируем, как они используются. Лучше дать не рыбу, а удочку».

Что нужно менять, чтобы обеспечить продовольственную независимость?

Кисиков подчеркивает: для устойчивой продовольственной системы необходимо, чтобы отечественные продукты покрывали минимум 80% внутреннего спроса. В противном случае Казахстан рискует оказаться в уязвимом положении перед внешними шоками.

Эксперты сходятся во мнении — нужно не просто вкладывать средства в аграрную отрасль, а выстраивать систему мотивации, поддержки и прозрачного контроля. Только тогда казахстанские товары смогут занять достойное место на полках собственных магазинов.