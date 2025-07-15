18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.24
612.94
6.68
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.07.2025, 07:04

Почему казахстанские магазины завалены импортом, а не местной продукцией?

Новости Казахстана 0 1 132

Несмотря на наличие плодородных земель и значительного агропотенциала, большинство продуктов питания в казахстанских магазинах — зарубежного происхождения. Это вызывает обеспокоенность у специалистов, которые призывают власти пересмотреть аграрную и экономическую политику. Почему страна до сих пор зависит от импорта — попытался выяснить  «31 канал», сообщает Lada.kz. 

 

Фото: news.myseldon.com
Фото: news.myseldon.com

Импорт преобладает даже в базовых категориях

Казахстан активно закупает за рубежом широкий ассортимент продовольственных товаров. В число наиболее импортозависимых позиций входят:

  • консервированные фрукты и орехи;

  • чай и кофе;

  • сахар, шоколад и другая кондитерская продукция;

  • молочные изделия, в том числе сыр.

Особое внимание экономистов привлек рынок сыров. Как поясняет Владимир Кожевников, исполнительный директор Молочного союза РК, в Казахстане исторически не развивалось производство твердых сыров с длительным сроком созревания — более 40 дней. Ситуацию усугубляет разрушение крупных молочно-товарных ферм, что сократило объемы «сыропригодного» молока.

Овощи и фрукты тоже импортируют — хотя могли бы выращивать сами

Если импорт чая или кофе объясним климатическими условиями, то необходимость завоза фруктов и овощей выглядит странной. При этом, по оценкам журналистов, почти половина этих продуктов на прилавках — иностранного происхождения. А ведь Казахстан располагает природными возможностями для собственного производства.

Вложений много — результата мало

По данным Бюро национальной статистики, в производство продуктов питания за первые четыре месяца текущего года было инвестировано более 70 млрд тенге. Однако эксперты сомневаются, что такие вложения дадут долгосрочный эффект.

Экономист Бекнур Кисиков считает, что одной финансовой поддержки недостаточно — необходимо развивать инфраструктуру:

«Нужны овощехранилища, логистика, субсидии на перевозки. Без этого инвестиции — лишь временная мера. Мы даем деньги, но не контролируем, как они используются. Лучше дать не рыбу, а удочку».

Что нужно менять, чтобы обеспечить продовольственную независимость?

Кисиков подчеркивает: для устойчивой продовольственной системы необходимо, чтобы отечественные продукты покрывали минимум 80% внутреннего спроса. В противном случае Казахстан рискует оказаться в уязвимом положении перед внешними шоками.

Эксперты сходятся во мнении — нужно не просто вкладывать средства в аграрную отрасль, а выстраивать систему мотивации, поддержки и прозрачного контроля. Только тогда казахстанские товары смогут занять достойное место на полках собственных магазинов.

5
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Что тут непонятного, при импорте навару больше и работать не надо.
15.07.2025, 03:20
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0
Казахстан заверил: санкции против России не повлияют на строительство АЭСНовости Казахстана
16.06.2025, 10:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…