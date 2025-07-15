«Не по карману»: в Казахстане многодетная мать пожаловалась на стоимость обрезания

Жительница Атырау, награждённая подвеской «Алтын алқа» за рождение семи и более детей, выразила обеспокоенность стоимостью обрезания, которую озвучили в областной детской больнице. Свое обращение она опубликовала в официальном Telegram-канале акимата, сообщает Lada.kz со ссылкой на Ақ Жайық.
По словам женщины по имени Айгүл, ей предложили сделать обрезание для двух сыновей (двойня) по цене 18 000 тенге за каждого, вместо стандартных 25 500 тенге. Итого — 36 000 тенге за двоих. Однако даже эта сумма оказалась для семьи непосильной:
— У нас работает только муж. В нынешних условиях, когда всё дорожает, мне трудно найти такие деньги. Я переживаю за здоровье детей, — написала Айгүл.
В управлении здравоохранения пояснили, что обрезание (циркумцизия) не относится к числу медицинских процедур, покрываемых системой обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Операция проводится исключительно по желанию родителей, а значит — за их счёт.
Акимат сообщил, что стоимость процедуры выросла из-за роста цен на медицинские инструменты и расходные материалы. При этом, несмотря на удорожание, в государственных клиниках обрезание всё ещё обходится дешевле, чем в частных медицинских центрах. Но даже «дешевле» не делает его доступным для малообеспеченных семей.
Врачи напомнили, что в случае, если обрезание необходимо по медицинским показаниям и есть направление от врача, операцию можно провести бесплатно — в рамках дневного стационара.
Семьям с низким уровнем дохода рекомендуют обратиться за помощью в отделы социальной защиты или к социальному работнику в поликлинике. В ряде случаев это может помочь получить дополнительную скидку или даже полностью компенсировать расходы.
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