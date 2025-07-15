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15.07.2025, 07:23

«Не по карману»: в Казахстане многодетная мать пожаловалась на стоимость обрезания

Новости Казахстана 0 477

Жительница Атырау, награждённая подвеской «Алтын алқа» за рождение семи и более детей, выразила обеспокоенность стоимостью обрезания, которую озвучили в областной детской больнице. Свое обращение она опубликовала в официальном Telegram-канале акимата, сообщает Lada.kz со ссылкой на Ақ Жайық.

Кадр: Youtube
Кадр: Youtube

«Даже со скидкой — неподъёмно»

По словам женщины по имени Айгүл, ей предложили сделать обрезание для двух сыновей (двойня) по цене 18 000 тенге за каждого, вместо стандартных 25 500 тенге. Итого — 36 000 тенге за двоих. Однако даже эта сумма оказалась для семьи непосильной:

— У нас работает только муж. В нынешних условиях, когда всё дорожает, мне трудно найти такие деньги. Я переживаю за здоровье детей, — написала Айгүл.

Почему процедура платная?

В управлении здравоохранения пояснили, что обрезание (циркумцизия) не относится к числу медицинских процедур, покрываемых системой обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Операция проводится исключительно по желанию родителей, а значит — за их счёт.

Подорожание связано с расходными материалами

Акимат сообщил, что стоимость процедуры выросла из-за роста цен на медицинские инструменты и расходные материалы. При этом, несмотря на удорожание, в государственных клиниках обрезание всё ещё обходится дешевле, чем в частных медицинских центрах. Но даже «дешевле» не делает его доступным для малообеспеченных семей.

Бесплатно — только по показаниям

Врачи напомнили, что в случае, если обрезание необходимо по медицинским показаниям и есть направление от врача, операцию можно провести бесплатно — в рамках дневного стационара.

Есть ли выход?

Семьям с низким уровнем дохода рекомендуют обратиться за помощью в отделы социальной защиты или к социальному работнику в поликлинике. В ряде случаев это может помочь получить дополнительную скидку или даже полностью компенсировать расходы.

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