Могут ли в ЕНПФ обмануть с пенсией: что нужно знать

В Казахстане размер пенсионных выплат из ЕНПФ (Единого накопительного пенсионного фонда) часто вызывает вопросы у граждан — особенно если сумма кажется меньшей, чем ожидалось. Однако, как подчеркивают специалисты, каждая выплата рассчитывается строго по формуле и зависит от конкретных накоплений вкладчика, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Из чего складывается пенсия казахстанца

Пенсия состоит из трех составляющих:

Накопительная часть — деньги из ЕНПФ, формируемые за счет: обязательных пенсионных взносов (ОПВ), добровольных пенсионных взносов (ДПВ), профессиональных взносов (для работников вредных производств).

Базовая пенсия — её размер зависит от подтвержденного трудового стажа.

Солидарная пенсия — начисляется тем, кто работал до 1998 года; для остальных работодатели обязаны делать взносы по системе ОПВР.

Важно: размер пенсии напрямую зависит от официального стажа и «белой» заработной платы. Самозанятые и предприниматели могут самостоятельно делать пенсионные отчисления, чтобы обеспечить себе достойные выплаты в будущем.

Как рассчитывается пенсия из ЕНПФ

Формула начисления пенсионных выплат из накоплений проста:

В первый год пенсии:

Сумма накоплений × 6,5% ÷ 12 месяцев

В последующие годы выплаты индексируются — каждый год они увеличиваются на 5%.

Пример:

Если вкладчик выходит на пенсию с накоплениями в 10 млн тенге, в первый год он будет получать ежемесячно 56 808 тенге.

На второй год эта сумма вырастет до 59 648 тенге — за счет индексации.

Как долго будут идти выплаты?

Пенсионные выплаты продолжаются до полного исчерпания накопленных средств. Однако закон предусматривает несколько важных ограничений:

Минимальный размер выплаты:

Выплата не может быть ниже 70% от прожиточного минимума (в 2025 году это 32 359,6 тенге при ПМ в 46 228 тенге).

Единовременная выплата:

Если сумма накоплений меньше 12-кратного размера минимальной пенсии, то она выплачивается одним платежом.

В 2025 году этот порог составляет 753 252 тенге (62 771 тенге × 12).

Почему размер пенсии может показаться «несправедливым»

Размер пенсионной выплаты из ЕНПФ не определяется вручную сотрудниками фонда и не зависит от субъективных решений. Он строго рассчитывается по утвержденной формуле, учитывающей:

объем накоплений;

ставку выплат;

ежегодную индексацию;

действующие нормы минимальных выплат.

Также следует помнить, что к сумме из ЕНПФ добавляются базовая и солидарная пенсии, что в совокупности может давать значительно большую сумму, чем только один компонент.

Вывод: как обеспечить достойную пенсию

Чтобы получать хорошие выплаты на пенсии, важно:

иметь стабильный официальный доход;

делать пенсионные отчисления в полном объеме;

контролировать поступления в ЕНПФ;

учитывать возможность добровольных и профессиональных взносов.

Пенсия из ЕНПФ – это результат личной финансовой дисциплины и прозрачности трудовой деятельности.