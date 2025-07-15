Могут ли в ЕНПФ обмануть с пенсией: что нужно знать

В Казахстане размер пенсионных выплат из ЕНПФ (Единого накопительного пенсионного фонда) часто вызывает вопросы у граждан — особенно если сумма кажется меньшей, чем ожидалось. Однако, как подчеркивают специалисты, каждая выплата рассчитывается строго по формуле и зависит от конкретных накоплений вкладчика, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Пенсия состоит из трех составляющих:
Накопительная часть — деньги из ЕНПФ, формируемые за счет:
обязательных пенсионных взносов (ОПВ),
добровольных пенсионных взносов (ДПВ),
профессиональных взносов (для работников вредных производств).
Базовая пенсия — её размер зависит от подтвержденного трудового стажа.
Солидарная пенсия — начисляется тем, кто работал до 1998 года; для остальных работодатели обязаны делать взносы по системе ОПВР.
Важно: размер пенсии напрямую зависит от официального стажа и «белой» заработной платы. Самозанятые и предприниматели могут самостоятельно делать пенсионные отчисления, чтобы обеспечить себе достойные выплаты в будущем.
Формула начисления пенсионных выплат из накоплений проста:
В первый год пенсии:
Сумма накоплений × 6,5% ÷ 12 месяцев
В последующие годы выплаты индексируются — каждый год они увеличиваются на 5%.
Пример:
Если вкладчик выходит на пенсию с накоплениями в 10 млн тенге, в первый год он будет получать ежемесячно 56 808 тенге.
На второй год эта сумма вырастет до 59 648 тенге — за счет индексации.
Пенсионные выплаты продолжаются до полного исчерпания накопленных средств. Однако закон предусматривает несколько важных ограничений:
Минимальный размер выплаты:
Выплата не может быть ниже 70% от прожиточного минимума (в 2025 году это 32 359,6 тенге при ПМ в 46 228 тенге).
Единовременная выплата:
Если сумма накоплений меньше 12-кратного размера минимальной пенсии, то она выплачивается одним платежом.
В 2025 году этот порог составляет 753 252 тенге (62 771 тенге × 12).
Размер пенсионной выплаты из ЕНПФ не определяется вручную сотрудниками фонда и не зависит от субъективных решений. Он строго рассчитывается по утвержденной формуле, учитывающей:
объем накоплений;
ставку выплат;
ежегодную индексацию;
действующие нормы минимальных выплат.
Также следует помнить, что к сумме из ЕНПФ добавляются базовая и солидарная пенсии, что в совокупности может давать значительно большую сумму, чем только один компонент.
Чтобы получать хорошие выплаты на пенсии, важно:
иметь стабильный официальный доход;
делать пенсионные отчисления в полном объеме;
контролировать поступления в ЕНПФ;
учитывать возможность добровольных и профессиональных взносов.
Пенсия из ЕНПФ – это результат личной финансовой дисциплины и прозрачности трудовой деятельности.
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