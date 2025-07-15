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15.07.2025, 08:19

Могут ли в ЕНПФ обмануть с пенсией: что нужно знать

Новости Казахстана 0 564

В Казахстане размер пенсионных выплат из ЕНПФ (Единого накопительного пенсионного фонда) часто вызывает вопросы у граждан — особенно если сумма кажется меньшей, чем ожидалось. Однако, как подчеркивают специалисты, каждая выплата рассчитывается строго по формуле и зависит от конкретных накоплений вкладчика, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Из чего складывается пенсия казахстанца

Пенсия состоит из трех составляющих:

  • Накопительная часть — деньги из ЕНПФ, формируемые за счет:

    • обязательных пенсионных взносов (ОПВ),

    • добровольных пенсионных взносов (ДПВ),

    • профессиональных взносов (для работников вредных производств).

  • Базовая пенсия — её размер зависит от подтвержденного трудового стажа.

  • Солидарная пенсия — начисляется тем, кто работал до 1998 года; для остальных работодатели обязаны делать взносы по системе ОПВР.

Важно: размер пенсии напрямую зависит от официального стажа и «белой» заработной платы. Самозанятые и предприниматели могут самостоятельно делать пенсионные отчисления, чтобы обеспечить себе достойные выплаты в будущем.

Как рассчитывается пенсия из ЕНПФ

Формула начисления пенсионных выплат из накоплений проста:

  • В первый год пенсии:
    Сумма накоплений × 6,5% ÷ 12 месяцев

  • В последующие годы выплаты индексируются — каждый год они увеличиваются на 5%.

Пример:
Если вкладчик выходит на пенсию с накоплениями в 10 млн тенге, в первый год он будет получать ежемесячно 56 808 тенге.
На второй год эта сумма вырастет до 59 648 тенге — за счет индексации.

Как долго будут идти выплаты?

Пенсионные выплаты продолжаются до полного исчерпания накопленных средств. Однако закон предусматривает несколько важных ограничений:

  • Минимальный размер выплаты:
    Выплата не может быть ниже 70% от прожиточного минимума (в 2025 году это 32 359,6 тенге при ПМ в 46 228 тенге).

  • Единовременная выплата:
    Если сумма накоплений меньше 12-кратного размера минимальной пенсии, то она выплачивается одним платежом.
    В 2025 году этот порог составляет 753 252 тенге (62 771 тенге × 12).

Почему размер пенсии может показаться «несправедливым»

Размер пенсионной выплаты из ЕНПФ не определяется вручную сотрудниками фонда и не зависит от субъективных решений. Он строго рассчитывается по утвержденной формуле, учитывающей:

  • объем накоплений;

  • ставку выплат;

  • ежегодную индексацию;

  • действующие нормы минимальных выплат.

Также следует помнить, что к сумме из ЕНПФ добавляются базовая и солидарная пенсии, что в совокупности может давать значительно большую сумму, чем только один компонент.

Вывод: как обеспечить достойную пенсию

Чтобы получать хорошие выплаты на пенсии, важно:

  • иметь стабильный официальный доход;

  • делать пенсионные отчисления в полном объеме;

  • контролировать поступления в ЕНПФ;

  • учитывать возможность добровольных и профессиональных взносов.

Пенсия из ЕНПФ – это результат личной финансовой дисциплины и прозрачности трудовой деятельности.

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